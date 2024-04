Paramount+ le novità di maggio 2024

UN GENTILUOMO A MOSCA

Disponibile dal 17 maggio – Adattamento del romanzo best-seller internazionale di Amor Towles, UN GENTILUOMO A MOSCA segue il conte Alexander Rostov, interpretato dall’attore vincitore dell’Emmy Award Ewan McGregor che, all’indomani della Rivoluzione russa, scopre che il suo passato dorato lo pone dalla parte sbagliata della storia.

Scongiurata l’esecuzione immediata, viene esiliato da un tribunale sovietico in una mansarda dell’opulento Hotel Metropol, minacciato di morte se dovesse rimettere piede fuori.

Mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa si svolgono al di fuori delle porte dell’hotel, le circostanze gli permettono di entrare in un mondo molto più ampio di scoperte emotive. Mentre costruisce una nuova vita tra le mura dell’hotel, scopre il vero valore dell’amicizia, della famiglia e dell’amore.

Oltre a McGregor, la serie è interpretata da

Mary Elizabeth Winstead nel ruolo dell’affascinante attrice cinematografica Anna Urbanova, Alexa Goodall nel ruolo della giovane amica del Conte, Nina; Johnny Harris nel ruolo del combattuto agente della polizia segreta Osip; e Fehinti Balogun nel ruolo di Mishka, il migliore amico del Conte ai tempi dell’università.

La serie UN GENTILUOMO A MOSCA è prodotta da Lionsgate Television in associazione con Paramount. La serie è la prima produzione realizzata dalla Lionsgate grazie all’accordo con la Popcorn Storm Pictures, la società di Tom Harper.

Harper sarà anche produttore esecutivo insieme a Vanstone, McGregor, Sharon Hughff, Pancho Mansfield, Xavier Marchand di Moonriver TV e l’autore del romanzo best-seller del New York Times, Amor Towles. Il regista vincitore del premio BAFTA® e candidato agli Emmy Sam Miller è il regista di alcuni episodi e produttore esecutivo. Sarah O’Gorman è anche regista.



LITTLE WING

Disponibile dal 24 maggio – LITTLE WING segue Kaitlyn, una ragazzina di tredici anni che, dopo il divorzio dei genitori e l’imminente perdita della casa, viene coinvolta nel mondo delle corse dei piccioni. Mentre spera di risolvere i problemi finanziari della sua famiglia rubando un uccello di valore, stringe un legame con il proprietario che alimenta il suo amore per questo sport.

Nel cast di LITTLE WING, Brian Cox (“Succession”) nel ruolo di Jaan, il corridore di piccioni; Kelly Reilly (YELLOWSTONE, “Here”, “A Haunting in Venice”) nel ruolo di Maddie, la madre di Kaitlyn; Brooklynn Prince (“Cocaine Bear”, “The Florida Project”) nel ruolo di Kaitlyn; e Che Tafari (“Me Time”) nel ruolo di Adam, compagno di classe e amico di Kaitlyn.

Scritto dal candidato all’Oscar John Gatins (“Flight”), il film è diretto e prodotto dal candidato al DGA Award, Dean Israelite (“Are You Afraid of the Dark?”, “Power Rangers”). John Gatins e Naomi Despres sono i produttori. LITTLE WING è prodotto inoltre da Karen Rosenfelt, Donald De Line, Susan Orlean, Brian Cox, Don Dunn e Liz Brandenburg.

EVIL S4

Disponibile dal 24 maggio – Nella stagione finale di Evil, Kristen, David e Ben continueranno a esaminare casi di sperimentazione tecnologica, maiali posseduti, oppressione e infestazione demoniaca, una musa danzante evocata da presunte streghe e una reliquia malvagia.

Nel frattempo, Leland tenta di convincere Kristen a crescere un bambino anticristo concepito con il suo ovulo.

David viene reclutato dai servizi segreti del Vaticano per la “visione remota”, una capacità paranormale di vedere l’invisibile per individuare il male.

Ben viene colpito da un fascio di ioni che gli provoca visioni di un demone che lo deride, finché non scopre una soluzione insolita per scacciarlo. Infine, tutti e tre si rendono conto che restano solo poche settimane per esaminare i casi, perché la parrocchia ha deciso di sciogliere la squadra per mancanza di fondi. Il tutto culmina in un ultimo confronto con Leland e le 60 famiglie che costituiscono il Male nel mondo moderno.

La serie è interpretata da Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Kurt Fuller, Andrea Martin, Christine Lahti, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco e Dalya Knapp. EVIL è prodotto da CBS Studios in associazione con King Size Productions. Robert King, Michelle King, Liz Glotzer, Rockne S. O’Bannon e Sam Hoffman sono i produttori esecutivi.

BABY SHARK’S BIG MOVIE

Disponibile dal 10 maggio – Co-prodotto da Nickelodeon Animation e The Pinkfong Company e diretto dal vincitore del Daytime Creative Arts Emmy AwardⓇ Alan Foreman, il film seguirà Baby Shark e la sua famiglia mentre si trasferiscono a Chomp City, la grande città degli squali.

Baby Shark è costretto a lasciare il mondo che ama dopo il trasferimento della sua famiglia nella grande città e deve adattarsi alla sua nuova vita senza il suo migliore amico, William.

Quando Baby Shark si imbatte in una malvagia stella marina di nome Stariana, che intende rubargli il dono del canto per dominare tutta la musica sottomarina, deve spezzare il suo incantesimo per riportare l’armonia nei mari.

La prima stagione della serie prescolare di successo BABY SHARK’S BIG SHOW! è disponibile in streaming su Paramount+. La serie è stata lanciata a livello globale nel 2021 ed è attualmente alla sua seconda stagione.

“Pinkfong Baby Shark” è stato lanciato su YouTube nel novembre 2015 e ha conquistato il mondo, diventando il primo video a raggiungere 10 miliardi di visualizzazioni nonché il video più visto nella storia di YouTube. La canzone è stata certificata RIAA Diamond e 11 volte singolo di platino, diventando un fenomeno virale e generando oltre 1 milione di video di cover in tutto il mondo con la #BabySharkChallenge.

BABY SHARK’S BIG MOVIE! e BABY SHARK’S BIG SHOW! sono prodotti da Nickelodeon Animation e la produzione è supervisionata da Eryk Casemiro, vicepresidente esecutivo dei contenuti delle serie globali di Nickelodeon Animation. Miriam Ritchie è il responsabile esecutivo di Nickelodeon per la produzione del film.

BLACKBERRY



Disponibile dal 2 maggio – Scritto e diretto da Matt Johnson (The Dirties, Operation Avalanche), il film racconta la storia della spettacolare ascesa e della catastrofica scomparsa del primo smartphone al mondo e vede come protagonista un cast corale tra cui Jay Baruchel (This Is The End, Knocked Up), Glenn Howerton (It’s Always Sunny in Philadelphia, A.P. Bio), Cary Elwes (Mission: Impossible – Dead Reckoning, Saw), Saul Rubinek (Hunters, True Romance), Rich Sommer (The Devil Wears Prada, Mad Men), Martin Donovan (Tenet, Big Little Lies), Michael Ironside (Total Recall, Scanners) e Matt Johnson. Il film è prodotto da Niv Fichman (Enemy, The Red Violin), Matthew Miller (The Dirties, Operation Avalanche), Fraser Ash (Possessor, Closet Monster) e Kevin Krikst (Possessor, Closet Monster).

BLACKBERRY è una produzione di Rhombus Media e Zapruder Films, con la partecipazione di Telefilm Canada e Ontario Creates, in associazione con CBC Films, IPR.VC; e XYZ Films, che sono anche produttori esecutivi. IFC ha i diritti U.S., mentre la Paramount Global Content Distribution ha acquisito diritti internazionali, esclusi alcuni territori. Johnson e Miller hanno adattato la sceneggiatura dal primo bestseller nazionale Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise e Spectacular Fall of BlackBerry scritto da Jacquie McNish e Sean Silcoff.



A MAGGIO SU PARAMOUNT+ ANCHE I NUOVI CONTENUTI DAL BRAND

MTV, tra cui: BEHIND THE MUSIC, il documentario musicale che in ogni episodio propone un ritratto intimo degli artisti più famosi, tramite interviste e materiale di repertorio, con 9 nuovi episodi disponibili, dal 2 maggio.

Dal 18 maggio, inoltre, il film documentario VIVERE E MORIRE A LIDDA, dove le storie di una famiglia israeliana, una famiglia palestinese e una cristiana si incrociano a Lidda, in uno struggente racconto sull’identità, la memoria e il potere dell’amore.



