Paramount+ le novità di aprile 2024

STAR TREK: DISCOVERY

Disponibile dal 4 aprile – Nella quinta e ultima stagione il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery scoprono un mistero che li condurrà in un’epica avventura attraverso la galassia, per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma troveranno anche nemici pericolosi, determinati a reclamare il premio per sé e che non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo. Il cast della quinta stagione di STAR TREK: DISCOVERY comprende Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru, Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker), Blu del Barrio (Adira) e Callum Keith Rennie (Rayner). La quinta stagione vede nel cast anche le guest star Elias Toufexis (L’ak) e Eve Harlow (Moll).

La serie è prodotta dai CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michelle Paradise, Heather Kadin, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Sonequa Martin-Green, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi. Alex Kurtzman e Michelle Paradise sono i co-showrunner. Le prime quattro stagioni di STAR TREK: DISCOVERY sono attualmente disponibili in streaming in esclusiva su Paramount+.



DORA S1

Disponibile dal 12 aprile – Su Paramount+ arriva DORA, il reboot dell’amatissima serie “Dora L’Esploratrice”, un cult per tutti i bambini. Con una nuova e coloratissima animazione in Computer Graphic e trame sempre più avvincenti, la serie DORA segue le avventure dell’esploratrice bilingue più amata di sempre: all’anagrafe Dora Marquez. Inseparabile da suoi amici Boots, la scimmietta miglior amico, Map, Tico, e Zainetto, insieme dovranno superare molti ostacoli mentre vengono sfidati dalla subdola volpe Swiper.

Con la telecamera che trasporta lo spettatore al fianco di Dora, l’avventura diventa un viaggio emozionante attraverso la foresta pluviale. Insieme a Dora i bambini potranno cantare, imparare lo spagnolo, l’inglese e risolvere piccoli indovinelli che trovano lungo il percorso. Alla fine, Dora, con l’aiuto del piccolo spettatore a casa, darà la possibilità di scoprire e imparare tante cose nuove.

Dal suo lancio su Nickelodeon il 14 agosto 2000, la serie “Dora L’Esploratrice” è rapidamente diventata un fenomeno globale per milioni di bambini in tutto il mondo e, quasi 25 anni dopo, è ancora uno dei programmi prescolari più visti di tutti i tempi. Le otto stagioni della serie sono attualmente disponibili per lo streaming su Paramount+.

KNUCKLES

Disponibile dal 27 aprile – La nuova serie live-action segue Knuckles in un viaggio esilarante e ricco di azione alla scoperta di sé stesso, quando accetta di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna. La serie si svolge tra i film SONIC THE HEDGEHOG 2 e SONIC THE HEDGEHOG 3 che uscirà prossimamente.

Il regista/produttore esecutivo Jeff Fowler ha diretto l’episodio pilota e ha contribuito a conferire alla serie il caratteristico stile di animazione cinematografica del film. Anche Neal H. Moritz, Toby Ascher, John Whittington e Toru Nakahara sono produttori esecutivi insieme a Idris Elba. Altri registi della serie sono Ged Wright, Brandon Trost, Jorma Taccone e Carol Banker. La serie è stata creata da John Whittington e Toby Ascher. Whittington, che ha scritto SONIC THE HEDGEHOG 2, è il capo sceneggiatore e ha scritto l’episodio pilota della serie. Altri sceneggiatori della serie sono Brian Schacter e James Madejski.



THE PAINTER

Disponibile dall’11 aprile – Un ex agente della CIA, diventato un pittore affermato, viene rintracciato da una giovane donna che ha dei legami con il suo passato. I due rimangono invischiati in un programma di operazioni segrete non autorizzate e non passa molto tempo prima che diventino essi stessi dei bersagli.

Nel cast John Voigt (premio Oscar come miglior attore per il film “Tornando a Casa” e vincitore di quattro Golden Globe) Charlie Weber (Le Regole del Delitto Perfetto) e Madison Bailey.

ARK: THE ANIMATED SERIES

Disponibile dal 19 aprile – Basata sul videogioco “ARK: Survival Evolve”, questa serie animata segue la sopravvissuta e protagonista Helena Walker, una paleontologa del XXI secolo, dopo il suo risveglio iniziale in una misteriosa isola primordiale popolata da bestie preistoriche, strana tecnologia e tribù in guerra. Helena farà tutto il necessario per imparare a sopravvivere, cercando al contempo di scoprire la vera natura di quello strano nuovo mondo.

Il cast di doppiatori nella versione originale vanta grandi nomi internazionali come i vincitori dell’Oscar® Michelle Yeoh e Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, i candidati all’Oscar Jeffrey Wright ed Elliot Page, Madeleine Madden, Vin Diesel oltre all’attrice italiana Monica Bellucci.

Una produzione di Lost Continent Entertainment e Lex + Otis, ARK: THE ANIMATED SERIES. I produttori esecutivi sono Jeremy Stieglitz e Jesse Rapczak, insieme a Marc Diana, Doug Kennedy, Jay Oliva, James Baldanzi, Vin Diesel e Samantha Vincent per ONE Race Films; Gerard Butler e Alan Siegel per G-Base Entertainment; e Russell Crowe. Stieglitz, Oliva, David Hartman e Sebastian Montes sono i registi e la serie è co-scritta da Marguerite Bennett e Kendall Deacon Davis. ARK: Survival Evolved è una creazione originale dello sviluppatore di giochi Studio Wildcard.



THE CHALLENGE: ALL STARS S4

Disponibile dal 10 aprile – Ventiquattro tra le più iconiche, audaci e agguerrite All Stars sono state selezionate per tornare a partecipare alla competizione finale a Cape Town per aggiudicarsi il premio finale di 500.000 dollari. Quale di queste All Stars dimostrerà di essere la migliore tra le migliori? Con Veronica Portillo, Brad Fiorenza, Janelle Casanave.



DAL 1° APRILE SU PARAMOUNT+ ARRIVANO TANTI CONTENUTI PAW PATROL: IL FILM DEI SUPERCUCCIOLI, PRONTI PARTENZA ALLA RISCOSSA, JET IN SOCCORSO, ma anche gli episodi delle stagioni 9 e 10 della serie e lo spin off dedicato a Rubble, RUBBLE AND CREW.

SU PARAMOUNT+ ANCHE I NUOVI CONTENUTI DAL BRAND MTV, tra cui CELEBRITY EX ON THE BEACH s3, da venerdì 12 aprile, con un nuovo episodio ogni settimana. Inoltre, sempre da MTV, in arrivo SUPER SHORE, con la prima stagione il 22 aprile e la seconda stagione dal 29 aprile.

