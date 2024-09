Disney+ ha annunciato che il film documentario Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band debutterà il 25 ottobre in esclusiva su Disney+.



Bruce Springsteen and The E Street Band offre uno sguardo approfondito sulla creazione delle leggendarie performance live della band, con filmati delle prove e momenti speciali del backstage, oltre alle dichiarazioni dello stesso Springsteen.

I fan avranno la possibilità di vedere per la prima volta in assoluto le riprese professionali del tour 2023-2024, seguendo la band in un processo di preparazione unico nel suo genere e nelle esibizioni di fronte a centinaia di migliaia di persone in tutti i continenti.

Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band è diretto

da Thom Zimny, vincitore di Emmy® e GRAMMY® Award, collaboratore di lunga data di Springsteen, e prodotto da Bruce Springsteen, Jon Landau, Thom Zimny, Adrienne Gerard e Sean Stuart.

