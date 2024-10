saldaPress a Lucca Comics & Games 2024

Damercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre 2024, saldaPress torna a Lucca Comics & Games con un’ampia ed entusiasmante proposta di autori nazionali e internazionali.

Primo tra tutti Giovanni Lindo Ferretti, uno dei nomi più importanti del panorama musicale e culturale italiano, che come annunciato, sarà a Lucca insieme a saldaPress per presentare in anteprima Tanno, un graphic novel autobiografico da lui scritto e disegnato da Michele Petrucci.

Giovanni Lindo Ferretti e Michele Petrucci incontreranno il pubblico per due firmacopie:

il primo il 30 ottobre presso il Pala Dediche di Palazzo Ducale, e il secondo il 31 ottobre presso il Pala Dediche di San Francesco, in coda a “Tanno – una questione privata”, il panel che li vedrà protagonisti all’Auditorium San Francesco con la conduzione del giornalista Luca Valtorta (La Repubblica).

Un altro ospite attesissimo di questa edizione di Lucca Comics & Games targato saldaPress sarà il sensei Atsushi Kamijo, un mangaka che ha fatto la storia del fumetto giapponese con capolavori come To-y e Sex. La casa editrice porterà in anteprima AKA X KURO, l’opera in due volumi del maestro Kamijo, in cui l’eleganza del teatro incontra la violenza della lotta. Il sensei sarà anche protagonista dello showcase “Atsushi Kamijō L’eleganza nella forza” (giovedì 31 ottobre, dalle 15:00 alle 16:00, presso laSala Tobino del Palazzo Ducale).

Restando in tema di grandi ospiti internazionali, anche Sean Phillips, vincitore di ben cinque premi Eisner e autore tra gli altri di Night Fever, il fumetto noir psicologico scritto da Ed Brubaker e candidato quest’anno ai Lucca Comics Awards.

Con lui, il figlio Jacob Phillips,

disegnatore di Newburn, serie scritta dal premio Eisner Chip Zdarsky, e colorista di molti dei lavori della coppia creativa formata dal padre con lo sceneggiatore Ed Brubaker, tra cui Dov’era il corpo, volume presentato in anteprima a Lucca Comics & Games.

Entrambi saranno protagonisti dello showcase “Il crimine è di famiglia” (domenica 3 novembre dalle 10:00 alle 11:00 all’Auditorium della chiesa di San Romano) e del panel “Il crime al tempo del fumetto”, insieme a Lorenzo Palloni (venerdì 1 novembre h 18:00-19:00 presso l’auditorium del Suffragio – Istituto Boccherini).

Sean Phillips sarà anche uno dei protagonisti del panel “Palmares: Eisner, Fauve, Yellow Kid, raccontati da chi li ha vinti”, un maxi incontro che riunirà i grandi nome del fumetto internazionale che cercherà di offrire una prospettiva unica sui premi più prestigiosi del settore, con racconti diretti dai vincitori stessi (sabato 2 novembre dalle 17:30 alle 19:00 presso l’Auditorium della chiesa di San Romano).

Tra gli ospiti internazionali saldaPress sarà con noi anche

Scott Snyder, in collaborazione con Star Comics, di cui saldaPress porterà Wytches, una sorprendente storia realizzata insieme all’acclamato disegnatore Jock, che reinterpreta e ribalta uno dei miti più antichi e radicati nell’inconscio collettivo: quello delle streghe.

Sempre di Scott Snyder, saldaPress presenterà anche l’attesissimo Undiscovered Country vol. 5, la serie scritta con Charles Soule e disegnata da Giuseppe Camuncoli, anche lui tra gli ospiti dello stand saldaPress.

Scott Snyder inoltre parteciperà anche,

insieme a Sean Phillips e altri grandi nomi del fumetto interazionale, al già citato panel “Palmares: Eisner, Fauve, Yellow Kid, raccontati da chi li ha vinti” (sabato 2 novembre dalle 17:30 alle 19:00 presso l’Auditorium della chiesa San Romano).

Sempre allo stand saldaPress sarà possibile incontrare Simone Gane, autore dei disegni di Sunburn – un graphic novel profondo e struggente scritto da Andi Watson, una storia di amore e crescita immersa nel caldo sole del Mediterraneo – e del “blockbustrer a fumetti” Godzilla – Il più grande mostro della storia.

Anche Peach Momoko, ospite a Lucca Comics & Games 2024 con Panini Comics e autrice della variant cover di Undiscovered Country vol. 5, incontrerà il pubblico per una sessione di firme allo stand saldaPress.

E per celebrare l’arrivo in Italia

dell’Energon Universe – il nuovo, grande universo condiviso di Transformers e G.I. Joe – e il 40° anniversario della creazione dei Transformers, saranno presenti Lorenzo De Felici, disegnatore e co-creatore con Robert Kirkman della serie Void Rivals, e Flaviano Armentaro autore di alcune splendide variant cover dedicate ai Transformers e ad altri personaggi dell’Energon Universe (nonché disegnatore e co-creatore con Stephanie Phillips della serie fantasy-horror pubblicata da saldaPress Grim) e Emiliano Santalucia, Transformers concept designer.

Lorenzo Palloni

presenterà in anteprima a Lucca Comics & Games 2024 È successo un guaio, la nuova serie che firma come autore unico di storia e disegni e che, muovendosi tra il giallo e il noir sociale, mira a raccontare l’Italia dei nostri giorni con una narrazione elegantemente in bilico tra violenza e umorismo. Lorenzo Palloni sarà anche protagonista, insieme a Sean Phillips e Jacob Phillips, del già citato panel “Il crime al tempo del fumetto”, insieme a Sean Phillips e Jacom Phillips che si terrà venerdì 1 novembre dalle 18:00 alle 19:00 presso l’Auditorium del Suffragio – Istituto Boccherini.

Stefano Ascari e Simone D’armini saranno ospiti saldaPress a Lucca Comics & Games per presentare in anteprima il loro graphic novel Macbeth – Una storia di orrori, un’originale riscrittura in chiave gotica e horror della tragedia di William Shakespeare

Frédéric Brrémaud

presenterà in anteprima il secondo volume di Camomille e i cavalli, la meravigliosa e divertente avventura all’insegna dell’amicizia e dell’amore per gli animali da lui scritta e disegnata da Stefano

Turconi, ma sarà anche insieme al disegnatore Federico Bertolucci con cui ha più volte collaborato, ad esempio per le serie Brindille e Love, entrambe pubblicate da saldaPress.

Emiliano Tanzillo sarà presente con Il Cavaliere del Drago, graphic novel scritto dallo storico, divulgatore e attore Emanuele Arioli, tratto di un testo perduto del ciclo arturiano, riportato alla luce proprio da Arioli, ma anche con Carambolla.

Infine, Roberto Megna e Carlo Cid Lauro porteranno il secondo volume della serie western in stile manga Ghostgun, mentre il disegnatore Giorgio Spalletta sarà disponibile per dediche ai suoi Alice per sempre e Alice mai più, gli oscuri graphic novel scritti da Dan Panosian che fanno da sequel ai romanzi di Lewis Carroll.

Valerio Fidanza sarà presente con Code Cluster, l’opera sci-fi on the road ambientata in un futuro distopico che guarda al manga e all’animazione giapponese, scritta da Lorenzo Lanza, e Alessandra Marsili con L’ignobile Shermann, il divertente graphic novel piratesco scritto da Lorenzo Palloni.

E, per concludere,

Carmine di Giandomenico, protagonista anche della grande mostra “Carmine di Giandomenico: Contrappunti” a Palazzo Ducale, sarà presente allo stand saldaPress con Oudeis, la sua rivisitazione in chiave techno-fantasy dell’Odissea di Omero che proprio quest’anno festeggia il 20° anniversario dalla prima pubblicazione con saldaPress.

Vi aspettiamo a Lucca Comics & Games da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre, presso il nostro stand al Padiglione Napoleone 2 in piazza Napoleone e in tutte le altre sedi dove si svolgeranno gli incontri con i nostri ospiti.

Continuate a seguire i nostri canali social per aggiornamenti, novità e per conoscere tutte le modalità per incontrare i nostri autori durante i giorni del festival.

[Comunicato stampa] – saldaPress a Lucca Comics & Games 2024