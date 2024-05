Scrigno con i ricordi d’infanzia: un 30enne rimane scioccato nello scoprire cosa ha conservato sua madre per decenni

Capita che ‘quella scatola’ rimanga nascosta o dimenticata in qualche angolo della casa o della soffitta. Quando ce ne ricordiamo, la curiosità e anche un pò di malinconia per gli anni passati dell’infanzia ci fanno venire la voglia di dare una sbirciatina.

Ecco, più o meno è andata così anche per questo 30enne che, aprendo lo scrigno-souvenir confezionato da sua madre nel corso degli anni della sua crescita, ha fatto una scoperta scioccante e certamente inaspettata.

Sua madre in quella scatola ha conservato per tantissimi anni anche una ciocca dei capelli del figlio.

Il giovane ha spiegato che da bambino aveva una lunga ciocca di capelli raccolta in una sottile treccina che sembrava una coda di topo. Finché un giorno aveva deciso di tagliarsela perché i compagni di scuola lo prendevano in giro per questo motivo.

Il bambino, oggi 30enne, nel frattempo si era completamene dimenticato di quel ‘codino’.

Fino a oggi, quando se lo trova dinanzi aprendo lo scrigno conservato dalla madre che lei stessa gli ha spedito insieme a fotografie ed altri ricordi di famiglia in quanto sta traslocando.

Anche se questa scoperta lo ha sorpreso moltissimo, l’uomo ha ammesso che però comprende con quanto affetto il genitore abbia conservato quella sua ciocca di capelli per tutto questo tempo e non abbia voluto buttarla, perché anche lui ora, benché quella vecchia ‘coda di topo’ lo impressioni, non vuole liberarsene.