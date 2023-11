Trenitalia dedica un’Intercity al nuovo film Disney di Natale

Per celebrare l’uscita di Wish, Trenitalia ha dedicato un treno Intercity al nuovo film Disney di Natale che arriverà nelle sale italiane il 21 dicembre.

Il treno pellicolato viaggia sui binari italiani e,

a partire dalle prossime settimane, a bordo di Intercity e Eurocity i bambini troveranno la carrozza Area Family a loro dedicata con le personalizzazioni a tema Wish e giochi disegnati sui tavolini.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito della partnership siglata da Trenitalia (capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS) e The Walt Disney Company Italia, costituisce un’occasione per pianificare un viaggio con l’intera famiglia, come ad esempio in occasione del ponte dell’8 dicembre.

C’è un’altra ragione in più per viaggiare con Intercity e Eurocity: con l’offerta “Bimbi Gratis” dedicata alle famiglie, i minori di 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con lo sconto del 40% rispetto al prezzo Base. Un’ulteriore opportunità di pianificare viaggi sostenibili nella nostra Penisola, e non solo, grazie al treno, mezzo green per eccellenza.

Da sinistra a destra: Domenico Scida (Direttore Business Intercity di Trenitalia); le voci italiane Michele Riondino (Re Magnifico – Dialoghi), Amadeus (Valentino) e Gaia (Asha); il produttore Peter Del Vecho, la regista Fawn Veerasunthorn, il produttore Juan Pablo Reyes Lancaster Jones, il regista Chris Buck; gli ambassador di Trenitalia Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa; e Davide Romani (Studios & Integrated Marketing Director, The Walt Disney Company Italia)

Il film Walt Disney Animation Studios

Wish accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star.

Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Nella versione italiana del film, la cantautrice Gaia presta la propria voce alla brillante sognatrice Asha; il conduttore Amadeus interpreta l’adorabile capretta di Asha, Valentino; e l’attore Michele Riondino presta la propria voce nei dialoghi al potente Re Magnifico

Il film è diretto dal regista premio Oscar® Chris Buck (Frozen – Il regno di ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) e Fawn Veerasunthorn (Raya e l’ultimo drago), e prodotto da Peter Del Vecho (Frozen – Il regno di ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones (Encanto).

Jennifer Lee (Frozen – Il regno di ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) è la produttrice esecutiva, oltre che sceneggiatrice del progetto insieme a Allison Moore (Notte stellata, Manhunt).

Le canzoni originali sono firmate dalla cantautrice nominata ai Grammy® Julia Michaels e dal produttore/autore/musicista vincitore del Grammy® Benjamin Rice, mentre la colonna sonora è composta da Dave Metzger.

La colonna sonora originale di Wish è disponibile

in versione originale e in italiano sulle piattaforme streaming

Ispirato al magico lascito musicale di Walt Disney, il film presenta una storia e dei personaggi originali, con sette nuovissime canzoni scritte dalla cantautrice nominata ai Grammy® Julia Michaels e dal produttore/autore/musicista premiato con il Grammy® Benjamin Rice.





The Wish Original Motion Picture Soundtrack tracklist (versione italiana):

“Venite a Rosas” – cantato da GAIA & cast di Wish “A ogni costo” – cantato da Marco Manca & GAIA “Un sogno splende in me” – cantato da GAIA “Una stella” – cantato dal cast di Wish “Il grazie dov’è?” – cantato da Marco Manca “Ciò che so adesso” – cantato da GAIA, Ilaria De Rosa & cast di Wish “Un sogno splende in me (Reprise)” – cantato da GAIA & cast di Wish “A Wish Worth Making” – cantato da Julia Michaels “Un cuore mai perso” – cantato da GAIA This Wish (Instrumental) -Julia Michaels & Benjamin Rice I’m A Star (Instrumental) – Julia Michaels & Benjamin Rice This Is The Thanks I Get?! (Instrumental) – Julia Michaels & Benjamin Rice A Wish Worth Making (Instrumental) – Julia Michaels & Benjamin Rice