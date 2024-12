Un magico Natale con Topolino, Paperino & co.

La magia del Natale è alle porte e, come ogni anno, Panini Comics offre una selezione di regali perfetti per grandi e piccoli. Tra le proposte imperdibili per questo magico periodo, il prezioso volume Il canto di Natale e altri classici a fumetti natalizi e il Donald Duck 90 Anniversary Box, il regalo ideale per i fan del Papero più iconico di sempre.

Il canto di Natale e altri classici a fumetti natalizi è undono perfetto da trovare sotto l’albero! Il volume – impreziosito da una bellissima copertina telata con dettagli in oro – raccoglie grandi classici firmati da autori indimenticabili, come Il canto di Natale di Guido Martina, ispirato al celebre racconto di Charles Dickens, e le due storie più natalizie firmate da Romano Scarpa, Topolino e le delizie natalizie e Topolino e le dolcezze del Natale.

Prezzo: 22,00 euro

Formato: 18,3X24,5

Pagine: 128

Rilegatura: Cartonato

Distribuzione: Fumetteria, libreria e online

Poi, un regalo ideale per tutti i fan di Paperino: Donald Duck 90 Anniversary Box. Apparso per la prima volta nel 1934, Paperino viene quest’anno celebrato con un pregiato cofanetto di legno da collezione, a tiratura limitata, contenente un’esclusiva statuina del personaggio colorata in total blue metal, una targa metallica in stile vintage e un volume cartonato che raccoglie la serie a fumetti sviluppata proprio per festeggiare questo 90° anniversario: That’s your life, Donald, cinque episodi scritti e disegnati da autori italiani.

Prezzo: 45,00 euro

Contiene: Una statuina di Paperino, una targa metallica e il volume That’s your life, Donald

Distribuzione: Fumetteria, libreria e online

Non resta che lasciarsi trasportare dallo spirito natalizio con le preziose proposte Disney edite da Panini Comics, che renderanno questo Natale ancora più magico. L’appuntamento è in libreria, fumetteria e su Panini.it!