Valentina Paterna, consigliera regionale del Lazio, muore a 42 anni

Lutto per la cittadina di Tarquinia (Viterbo), tra famigliari e amici che la amavano, e anche nel mondo della politica. Valentina Paterna era la consigliera regionale del Lazio, esponente di Fratelli d’Italia e dal 2023 era anche presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente del Lazio.

Stimata da tutti, ha lottato fino alla fine contro la malattia che, però, ha avuto la meglio e se l’è portata via a soli 42 anni.

Tutto il mondo politico ha inviato messaggi di cordoglio alla famiglia. Anche la Premier, Giorgia Meloni, ha postato un sentito messaggio di condoglianze ricordando il grande valore di Valentina, sia come donna sia per il suo ruolo istituzionale che ha sempre svolto con il massimo impegno e dimostrando l’amore per il territorio. Il ricordo per famigliari, amici e colleghi è unanime: era una donna forte, decisa, leale, corretta, sempre molto disponibile con tutti, dotata di un grande spirito di collaborazione con cui ha guidato egregiamente il suo team.

Anche il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, si è stretto nel dolore accanto alla famiglia e ha ricordato quanto prezioso sia stato il contributo della 42enne per la comunità e per la regione Lazio.

Si sono uniti ai messaggi di cordoglio anche gli esponenti del M5S del Lazio.