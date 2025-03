Vi presentiamo la rubrica “i perché di April e Frank'”

Durante il giorno ci sottoponiamo a diversi interrogativi ma c’è una cosa che li accomuna tutti…cosa? In tutte le domande di ciascun essere umano è sempre presente l’interrogativo PERCHÉ. Questa fase dei perché ha caratterizzato l’infanzia di ognuno di noi. Indifferentemente dal nostro genere. Ci avevano detto che domandarsi PERCHÈ avrebbe interessato solo quella fase della nostra vita , ma PERCHÉ ( OOPS mi è capitato anche adesso) , perché ancora abbiamo bisogno di ricevere le risposte a quelli che restano eterni interrogativi.

Ebbene, la rubrica I PERCHÉ DI APRIL e FRANK è stata creata appositamente per cercare quantomeno di limitare il flusso continuo dei perché che alle volte rischiano di bloccare l’andamento delle nostre vicende quotidiane. Ma PERCHÉ ( OOPS CI SONO RICASCATA) . Mi chiedevo.. perché lo si utilizza così spesso?

L’UTILIZZO FREQUENTE DEL PERCHÈ

Ebbene la risposta nasce dal bisogno di conoscere il mondo che ci circonda quando iniziamo ad avere i primi approcci con la vita. Ma largamente parlando pare appartenga alla regola delle 5 W ( WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY.. tradotto nella nostra lingua tricolore CHI, COSA, QUANDO, DOVE, PERCHÉ). Frank interviene rivelando il suo pieno favore in virtù della lingua italiana. Lui che l’adora in ogni sua forma, anche dialettale, spiega la scelta della parola PERCHÉ e non WHY ( perché in lingua inglese ) derivata dal suo desiderio di proteggere le nostre origini iniziando proprio dalla nostra meravigliosa lingua italiana.

Ad ogni modo dalle ricerche fatte si evince che le 5 W sono il perno del giornalismo anglosassone ma le sue radici sono molto antiche e pare diano ragione al nostro caro FRANK poiché era di uso comune tra i sommi personaggi latini che tra un quid e l’altro includevano anche il CUR, ovvero il PERCHÉ nella lingua latina.

Comunque resta l’evidenza che il nostro mondo sembra pieno di domande che accompagnano ogni nostra scelta. Questa sete di sapere a tutti i costi cercheremo di soddisfarla con i nostri articoli che hanno alle spalle ricerche, consultazioni di esperti e quanto di affine. Noi iniziamo a rispondere alle risposte che appartengono al mood del periodo, oops! All’umore del periodo, tradotto in lingua italiana proprio come chiedi tu, caro FRANK.

FATECI CONOSCERE I VOSTRI PERCHÈ

E tu che sei capitato nella nostra rubrica, facci conoscere i tuoi perché. Scrivici alla mail a tua disposizione iperchediaprilfrank@virgilio.it

By April&FRANK.