Weiss è di nuovo a casa: il cane sordo scomparso a Livorno, finalmente ritrovato

I padroni di Weiss, Fulvio e Isabella, erano stati chiari, non sarebbero mai andati via senza il loro amato cane che avevano smarrito 5 giorni fa. La coppia era partita da Milano per passare qualche giorno fuori insieme al loro inseparabile pitbull sordo. Ma arrivati nella città toscana il cane si era allontanato facendo perdere le sue tracce. I proprietari si sono prontamente attivati per ritrovare il Weiss.

Inizialmente sembrava che non servissero a niente gli appelli online e suo giornali, nemmeno i volantini. Nulla sembrava muoversi e in merito al cane non c’erano notizie. Poi finalmente una buona notizia. Il Pitbull era nel parco di Villa Maurogordato e sembrava essere in buone condizioni generali.

Emozionante ed estremamente toccante l’incontro tra Weiss e i suoi padroni dopo 5 giorni di distanza. Il tutto è stato ripreso e postato sul profilo di Fulvio, il proprietario del cane. La coppia e l’animale si vanno incontro quasi increduli del poter di nuovo stare insieme. Tutti i presenti restano senza parole, qualcuno accenna qualche lacrima di commozione.

La famiglia composta da Fulvio, Isabella e Weiss può finalmente ripartire e tornare a casa, insieme, proprio come erano partiti per qualche giorno di relax. Come si dice in questi casi? Tutto è bene quel che finisce bene!