Italia, Germania, Svezia e Inghilterra: queste le quattro Nazionali Scrittori che si sfideranno per l’evento charity “Writing Solidarity”, in programma a Roma il 2 e 3 settembre 2023. L’evento – organizzato da “Come si scrive una grande storia”, la scuola di scrittura e sceneggiatura di Francesco Trento – è volto a sostenere il progetto di Nawal Soufi, l’attivista italo marocchina che ha dedicato il suo impegno a rifugiati, profughi e richiedenti asilo.

Scrittori e scrittrici da tutta Europa, registi e registe, sceneggiatori e sceneggiatrici, ma anche attori e attrici, si alterneranno sul palco del Teatro Garbatella per due giornate di talk e lezioni di scrittura, a cui si potrà partecipare in cambio di una donazione.

Da Tobias Jones ad Antonella Lattanzi, da Daniel Tatarsky a Nadia Terranova, da Zerocalcare a Francesca Melandri e poi Fabio Bonifacci, Polly Courtney, Gian Marco Griffi, Fabio Geda, Maura Gancitano, Andrea Colamedici, Carlo D’Amicis, François Morlupi, Giampaolo Simi, Martina Donati e Daniel Tatarsky. E ancora Sarah Savioli, Daniel Poohl, Måns Gahrton, Antonio Paolacci, Paola Ronco, Paolo Verri, Valentina Mira, Emanuela Valentini, Emanuela Canepa, Simona Baldelli, Rosa Teruzzi, Valeria Corciolani, Lucas Vogelang, David Annand, Boris Sollazzo, Leonardo Patrignani e molti altri.

Scrittori e scrittrici che hanno abbracciato il progetto

e saranno protagonisti delle due giornate. Assieme a loro, anche grandi personalità dal mondo del cinema come l’attore Lino Guanciale, il regista e sceneggiatore Stefano Lodovichi, le attrici Paola Minaccioni ed Emanuela Fanelli, la regista e sceneggiatrice palestinese Maha Haj (premio Un Certain regard per la miglior sceneggiatura a Cannes 2022), lo sceneggiatore e regista argentino vincitore del Premio Goya Sebastián Borensztein. Tra le tante attività anche una round table sulla scrittura seriale in Italia che avrà come protagonisti Viola Rispoli (Circeo, Miss Fallaci, Odio il Natale), Stefano Sardo (1992, 1993, 1994, In Treatment), Filippo Gravina (Gomorra, Romulus, Veloce come il vento) e Davide Serino (Esterno notte, Il Re, The Bad Guy).

“Questa vuole essere una call per appassionati e aspiranti scrittori e scrittrici che, con la loro partecipazione alle masterclass, contribuiranno ad aiutare oltre 100 famiglie di profughi e rifugiati” ha detto Francesco Trento, ideatore dell’evento. La sua scuola di scrittura “Come si scrive una grande storia” non è nuova a iniziative di beneficenza che vedono unite letteratura e tematiche sociali. Grazie a queste iniziative in questi anni la scuola ha generato donazioni per oltre 120.000€ a organizzazioni non profit e realtà sociali, promuovendo la solidarietà attraverso attività legate alla scrittura e alla sceneggiatura.

L’appuntamento del 2 e 3 settembre sarà interamente dedicato

al sostegno delle attività di Nawal Soufi, “l’angelo dei profughi” come è stata rinominata per aver salvato decine di migliaia di persone che hanno tentato l’ingresso in Europa tramite la rotta balcanica. Le donazioni sosterranno intere famiglie di rifugiati, assicurando loro beni di prima necessità oltre all’assistenza legale e sanitaria. La raccolta fondi avverrà tramite la piattaforma https://www.retedeldono.it/it/writing-solidarity, il ricavato sarà costantemente aggiornato e visibile sul sito https://writingsolidarity.it/.

Dopo le lezioni, scrittori e scrittrici scenderanno letteralmente in campo nella Writers’ League, il campionato di calcio europeo di categoria, che si disputerà al centro sportivo Tre Fontane. Sabato 2 settembre si giocherà un girone all’italiana e si terranno sei partite di 30 minuti ciascuna, mentre domenica 3 saranno disputate le due finali.

Nel rettangolo verde, per la Nazionale Italiana fondata da Alessandro Baricco e capitanata oggi da Giampaolo Simi, ci saranno penne come Fabio Geda, Boris Sollazzo, Raffaele Riba, Carlo D’Amicis. Tra i giocatori svedesi Måns Gahrton, Fredrik Ekelund, Jonas Michanek e Magnus Johansson; per la rosa tedesca Lucas Vogelsang, Jochen Schmidt, Moritz Rinke, Falko Hennig; mentre scenderanno in campo per la nazionale dei tre leoni, tra gli altri, Daniel Tatarsky, Polly Courtney e Tobias Jones.

Tutto il programma sul sito https://writingsolidarity.it/