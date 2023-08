Quando si ha voglia (o bisogno) di cambiare casa ma si vive già in un’altra, la vendita di un’immobile diventa un’urgenza vera e propria. Tuttavia, se non ci si affida a dei professionisti del settore tutto diventa più complesso e, nella maggior parte dei casi, anche più lento. Per cercare di aiutarvi in questo oneroso passaggio, abbiamo scritto per voi una piccola guida che contiene 5 consigli per vendere casa più velocemente.

Il consiglio più importante

Sono tante le cose che si possono fare per vendere casa più velocemente, ma c’è una cosa su tutte che è quella vincente: affidarsi ad esperti del settore, come Tecnocasa case in vendita.

- Advertisement -

Un’agenzia immobiliare qualificata, infatti, è composta di collaboratori che sono perfettamente in grado di valutare – in tempi brevissimi – tutti gli elementi necessari per ottenere un risultato rapido e soddisfacente sotto il profilo economico (e non solo).

A occuparsi della maggior parte delle cose, infatti, sono degli esperti che conoscono bene il mercato e anche il modo in cui trattare con i clienti. Oltre al fatto che, occupandosi loro di moltissime pratiche, noi venditori ci risparmiamo uno stress non da poco.

- Advertisement -

In più sono dei professionisti anche nel fare le foto da mettere nell’annuncio, così come delle parole da utilizzare per attrarre clienti e abili esperti nel scegliere i canali in cui sponsorizzare un determinato annuncio.

Gli altri importanti consigli

La soluzione più rapida per vendere un appartamento è quindi quello di affidarsi a un’agenzia immobiliare. Tuttavia, anche noi dal lato dei venditori possiamo fare delle piccole cose per agevolare il processo.

Per esempio, possiamo verificare che tutti i documenti dell’immobile siano in regola poiché potrebbero essere utili durante le trattative. Certo, in questo ci può aiutare anche un agente immobiliare, ma farlo già da noi di certo non rallenta il processo.

Poi ancora la cura dei dettagli, vale a dire che è molto meglio occuparsi di una spersonalizzazione degli ambienti. Gli oggetti personali, infatti, rischiano di bloccare l’immaginazione di chi fa una visita.

Il quarto consiglio da tenere a mente per vendere il proprio appartamento il più rapidamente possibile è non trascurare la manutenzione. Del resto, meglio una casa ben tenuta che una trasandata.

La scarsa manutenzione o l’usura di alcune aree sono elementi che, volente o nolente, possono ostacolare o rallentare la vendita di un immobile. In fondo, in tutte le cose la prima impressione è molto importante.

Infine, l’efficienza energetica. In questo periodo storico, e molto probabilmente più ora che in altri, il risparmio economico, la razionalizzazione delle risorse e la salvaguardia dell’ambiente sono alla base delle decisioni d’acquisto degli italiani.

Ciò vuol dire che se il proprio appartamento ha una classe energetica molto bassa, prima di metterlo in vendita potrebbe essere utile considerare di occuparsi di investimenti di miglioramento energetico.

Possiamo quindi concludere che nessuno può dire con certezza quanto tempo possa essere necessario per vendere un determinato appartamento. Tuttavia, affidandosi ad esperti del settore e occupandosi di alcune cose in autonomia, l’intero processo di vendita potrebbe essere molto più breve del previsto.