A gennaio 2025 arriva il bonus da 2.000 euro per i dipendenti

La Legge di Bilancio ha confermato il Bonus Welfare Aziendale 2025. Parliamo di un aiuto estremamente interessante, riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato. Purtroppo però, ancora una volta, restano fuori i dipendenti della scuola che, tra l’altro, non potranno nemmeno usufruire nemmeno del bonus da 500 euro.

Si tratta dunque di un bonus che può arrivare fino a 2.000 euro, ma solo per i lavoratori con figli a carico. In questo articolo andiamo a scoprire come funziona il bonus, quali sono i requisiti e come fare richiesta.

Cos’è il bonus Welfare Aziendale 2025

Parliamo di un bonus che viene erogato dal datore di lavoro ai dipendenti, con l’obiettivo di soddisfare i loro bisogni personali e familiari. Il contributo ha un budget specifico per ogni lavoratore, che può essere utilizzato per:

Fringe Benefit: beni e servizi che mirano a soddisfare esigenze dei dipendenti e in alcuni casi sono soggetti a tassazione

Flexible Benefit: beni scelti direttamente dal dipendente in base al budget concesso dal datore di lavoro, ed è sempre esente dalla tassazione

Il bonus può è, come detto, riservato ai lavoratori dipendenti a prescindere dal fatto che abbiano o meno figli a carico. L’importo, però, dipende dalla situazione familiare del dipendente, ovvero:

Dipendenti senza figli: 1.000 euro

Dipendenti con figli a carico: 2.000 euro

Come ottenere il bonus Welfare Aziendale 2025

Per poter ricevere il bonus Welfare Aziendale 2025, i dipendenti devono soddisfare questi requisiti:

Non avere figli a carico, oppure avere figli a carico con reddito non superiore a 4.000 se minori di 24 anni, 2.840,51 euro se maggiori di 24 anni.

Inoltre, per ottenere il bonus Welfare Aziendale 2025, il dipendente deve compilare un apposito modulo che è disponibile in azienda oppure su piattaforme di welfare aziendale.