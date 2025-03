Affari Tuoi: nella puntata del 16 marzo, Ilaria compie un errore eclatante e scoppia in lacrime

Nella puntata di Affari Tuoi, andata in onda come di consueto nell’access prime time di Rai Uno e condotto da Stefano De Martino, la protagonista è stata Ilaria. La concorrente, proveniente dalla Valle D’Aosta è insegnante di sostegno di professione e ha pescato il pacco numero 12 e sfidato il Dottore insieme al compagno Matteo. Thanat, come al solito vestito da cameriere, entra in studio e porta al conduttore la specialità del giorno, ovvero la fonduta.

Ecco cos’è successo nella puntata di Affari Tuoi del 16 marzo

La partita di Ilaria e Matteo comincia in maniera promettente, infatti eliminano subito i 50 euro, la fonduta e i 20 euro. Ma al terzo tiro arriva già la batosta e se ne vanno via i 200.000 euro. Dopodiché trovano i 30.000 euro e i 10.000 euro e arriva la prima offerta del Dottore: 36.000 euro ma la coppia decide di tritare l’assegno.

Escono poi i 5.000 euro, i 50.000 euro contenuti nel pacco 17 della new entry, e 75.000 euro. Il Dottore offre il cambio, ma Ilaria rifiuta. Se ne vanno anche i 15.000 euro e nel pacco successivo ci sono i 100.000 euro. La coppia poi trova zero euro e De Martino invito il Lupo e Thanat a ballare insieme a lui. Il Dottore offre 15.000 euro ma Ilaria continua a rifiutare.

Ilaria e il fidanzato poi eliminano dal tabellone i 50 euro e il Dottore punta al cambio. A quel punto la coppia deve fare 4 tiri: escono i 100 euro e i 20.000 euro, ma sul tabellone restano i 300.000 euro oltre a 4 pacchi blu. Nel pacco 14 trovano i 75 euro e vengono eliminati i 200 euro. Il Dottore offre 36.000 euro ma Ilaria rifiuta e va avanti.

Sul bancone restano il numero 2 e il numero 8. Chiamano il 2 e trovano 300.000 euro e per i 100.000 euro la coppia punta sulla Sardegna ma non è quella giusta. Ci riprovano con l’Emilia Romagna. A fine puntata Ilaria scoppia in lacrime, ammette di non saper giocare e teme di aver fatto la scelta sbagliata, scopriamo che la regione fortunata è il Friuli Venezia Giulia.

Le reazioni social

Come sempre si scatenano i commenti social. Molti criticano Ilaria, ad esempio si legge “Il detto che dice chi troppo vuole nulla stringe, ti offrono 36.000 euro e hai bisogno di soldi! La cosa da fare era soltanto una”. E ancora, “Non ho visto tutta la puntata, ma erano sempre appiccicati? Lei senza lui sembra persa”.

Altri commenti come “Stefano che non sapeva come abbracciare Ilaria perchè il fidanzato non si è staccato un attimo”. Scorrendo nei commenti si legge anche “L’unica cosa giusta che ha detto questa ragazza è che non sa giocare”.