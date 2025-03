Al via il bonus ZES per i lavoratori over 35 al Sud

Ci siamo: è tutto pronto per la partenza del bonus ZES. Parliamo dell’incentivo statale destinato alle aziende del Sud che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo. L’agevolazione consiste in un contributo pari a 650 euro mensili per promuovere l’occupazione, ridurre i divari territoriali e sostenere il tessuto produttivo italiano.

Cos’è il bonus ZES

Le regioni nelle quali è attivo il bonus ZES sono Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sicilia e Sardegna. Ci sono 591,4 milioni di euro a disposizione fino al 2027. Il decreto attuativo è stato firmato il 7 gennaio 2025 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’agevolazione prevede l’esonero totale dei contributi previdenziali per 2 anni, fino a un massimo di 650 euro mensili.

Chi può richiedere il bonus ZES

Il bonus ZES spetta ai datori di lavoro privati con un organico fino a 10 dipendenti che assumono personale non dirigenziale tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. inoltre, l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

La domanda per il bonus ZES deve essere presentata telematicamente all’INPS. Bisogna semplicemente indicare i dati dell’impresa e del lavoratore, il tipo di contratto, la retribuzione media mensile e la sede di lavoro prevista. L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri contributivi.