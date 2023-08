Android: come scoprire se il nostro smartphone sta per ricevere un aggiornamento del sistema operativo

Gli smartphone con sistema operativo Android, ricevono ogni anno diversi aggiornamenti, per la sicurezza, per la correzione di bug oppure per miglioramento o rilascio nuove versioni OS. La notizia di un possibile aggiornamento, arriva innanzitutto sempre da Google.

Poi i vari produttori di smartphone, iniziando da Samsung, aggiungono tempistiche e informazioni più specifiche sui modelli di telefono in commercio e venduti. Non tutti i produttori sono così precisi, così i proprietari di telefono devono aspettare l’arrivo del comando di aggiornamento, oppure cercare notizie in rete.

Una comunità di utenti Android ha risposta a questa difficoltà con un nuovo sito, un servizio chiamato Android Update Traker, il sito web ha data 2023, quindi è nuovissimo, è di quest’anno.

Come funziona Android Update Traker: esempio pratico

Android Update Tracker, grazie alla sua comunità di utenti, riesce a seguire svariati modelli smartphone di diversi produttori. Quindi, se siete alla ricerca del vostro basta consultare le diverse tabelle e il motore di ricerca interno.

Tanti produttori smartphone per Android trascurano l’aggiornamento e la comunicazione con i propri clienti

Come fa notare tuttoandroid, i creatori dei vari grafici e anche delle varie informative interne agli smartphone possono commettere alcuni errori. Il sito di news elettroniche sottolinea che la maggior parte dei produttori non rivela i propri piani relativi agli aggiornamenti, la sola informazione verificabile riguarda la fine del ciclo vita dei modelli e non gli update futuri.

Tuttavia, rimane una risorsa importante per poter leggere informazioni comunque importanti sul proprio telefono, anche se fornito da una comunità di Utenti che si impegna o a condividere informazioni semplicemente guardando il proprio telefono, oppure seguendo di giorno in giorno il proprio produttore o il proprio modello.

Dalla Home page agli aggiornamenti di Android 14

Abbiamo visitato direttamente Android Update Tracker, a tutti gli effetti è una community che ti fornisce informazioni utili sugli aggiornamenti dei sistemi operativi Android per smartphone. Ed è una community a cui puoi anche partecipare tramite social oppure condividendo informazioni o anomalie dal proprio telefono, ad esempio bug ma anche novità.

L’homepage ti accoglie subito con uno primo schema degli ultimi aggiornamenti. Attualmente, Android è nella versione 13 e dovrà essere aggiornato alla versione 14. Nel mese di agosto siamo con molti modelli, anche di produttori importanti come Xiaomi, che devono ancora rilasciare Android 13.