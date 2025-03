Arriva il bonus da 500 euro per sostenere le spese extrascolastiche

Sta per arrivare un sostegno economico pari a 500 euro, destinato alle famiglie che hanno figli tra i 6 e i 14 anni. L’obiettivo del bonus è quello di sostenere le spese extrascolastiche dei nuclei familiari con figli piccoli.

Come funziona il bonus da 500 euro

Come abbiamo detto, il bonus da 500 euro serve a sostenere le spese per le attività sportive o ricreative degli under 14 nei periodi extrascolastici e prevede l’erogazione diretta di contributi per chi ha un ISEE fino a 15.000 euro.

Il rimborso potrà essere richiesto per corsi di lingua, musica, sportivi e attività culturali. Le famiglie che hanno intenzione di usufruire del bonus, dovranno presentare le fatture o le ricevute di pagamento che diano la dimostrazione dell’effettiva iscrizione e partecipazione alle attività formative.

Le spese dovranno essere anticipate dalle famiglie e il rimborso avverrà dopo la verifica delle spese sostenute.

Come richiedere il bonus da 500 euro

Allo stato attuale non si sa ancora come dovrà essere richiesto il bonus. Le modalità, infatti, saranno definite entro marzo 2025. Fino a quella data, dunque, le famiglie dovranno tenere monitorate eventuali comunicazioni ufficiali sui siti delle istituzioni competenti.

Ad ogni modo, è consigliabile che le famiglie inizino a raccogliere la documentazione necessaria, come l’attestazione ISEE e i vari documenti che comprovano l’iscrizione dei figli ad attività extrascolastiche, così da essere pronti quando verranno aperte le domande.