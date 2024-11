Arrivano a 9 i canali tv firmati Nexo Studios

Sono stati presentati all’edizione 2024 di INTERSECTIONS, il più grande evento in Italia dedicato al mondo del marketing, della creatività e della tecnologia promosso da ADCI, IAB Italia e UNA, iNUOVI CANALI TV diNEXO STUDIOS, disponibili gratuitamente su Samsung TV Plus, LG Channels, Pluto TV.

Con i nuovi arrivati, il network di Nexo TV, il dipartimento televisivo di Nexo Studios, arriva così a comprender 9 canali tematici attentamente studiati e programmati a livello editoriale ediventa il secondo operatore per numero di Fast Channels sul principale player Fast in Italia, Samsung TV Plus, posizionandosi subito dopo il gruppo Warner Bros. / Discovery.

A oggi, Nexo Tv comprende tre canali realizzati in collaborazione con Eagle Pictures – Duri a Morire per grandi film d’azione, Comedy Time per il meglio della commedia internazionale, Christmas Time dedicato ai film di Natale; due canali realizzati in partnership con Leone Film Group – Western Time su uno dei generi più amati di sempre e Crime Time con titoli dall’alto contenuto action-crime; House of Docs interamente dedicato ai documentari; Le vite degli altri sulle grandi biografie; I Bellissimi by Cinema Excelsior per i migliori film di sempre e Series Channel, il canale che periodicamente viene dedicato in via esclusiva a una serie di successo con appositi rebranding come quello attuale di True Justice.

Spiega Franco di Sarro, AD di Nexo Studios:

“Con i suoi nuovi canali TV, Nexo Studios amplia ulteriormente la propria visione e il proprio impegno nell’offrire contenuti di qualità per un pubblico sempre più variegato. Dopo aver consolidato nel cinema il nostro ruolo di player internazionale di contenuti di qualità, ora stiamo lavorando per portare tutta la nostra esperienza anche in ambito televisivo, creando spazi di intrattenimento unici e coinvolgenti.

Questa nuova avventura e il fatto di essere i secondi player su Samsung Tv Plus per numero di canali proposti, testimonia la volontà di innovare e di rispondere alle esigenze del pubblico di oggi. Ma anche di trovare delle nuove intersezioni in cui far dialogare nicchie diverse: spazi di incontro che permettano al singolo spettatore di trovare il proprio canale di riferimento costruito su misura per lui a livello editoriale, in qualunque periodo dell’anno: che sia amante del grande western o che sia appassionato di commedia, che cerchi il miglior film di Natale o che desideri immergersi nel meglio del cinema crime”.

Svoltosi a Milano il 29 e 30 ottobre, INTERSECTIONS è l’evento nato dalla volontà delle associazioni ADCI (Art Directors Club Italiano), ABI (il chapter italiano dell’Interactive Advertising Bureau) e UNA (Aziende della Comunicazione Unite), che hanno deciso di fare sistema e rispondere in modo compatto all’evoluzione e alle sfide davanti alle quali si trova la industry. A INSERSECTIONS vengono esplorate e raccontate le intersezioni tra Marketing, Comunicazione, Creatività e Tecnologia, per aiutare i partecipanti a decodificare il presente e affrontare il futuro. All’edizione 2024 di INSERSECTIONS hanno preso parte, oltre a Nexo Studios, Disney, Netflix e Youtube.

TUTTI I CANALI NEXO TV

CHRISTMAS TIME

È il canale pensato per vivere in maniera unica la magia del Natale. Con una programmazione interamente dedicata alle feste invernali, il canale offre film perfetti per tutta la famiglia. La selezione include commedie che evocano l’atmosfera incantata del Natale e storie d’amore e amicizia che riflettono lo spirito delle feste, da quelle più romantiche a quelle più ironiche e divertenti.

COMEDY TIME

Nato dalla collaborazione di Eagle Pictures con Nexo Studios, è il rifugio ideale per chi ama il divertimento e la leggerezza. Una selezione irresistibile di film che spaziano dalle commedie teen a quelle romantiche, con tantissimi titoli pensati per regalare sempre momenti speciali a tutta la famiglia, dai più piccoli ai più grandi.

CRIME TIME

Delitti, indagini, gialli, thriller per il canale nato dalla collaborazione tra Leone Film Group e Nexo Studios. Dedicato ai cultori del genere, il canale presenta una selezione di film con al centro storie di omicidi e serial killer, ma anche azione e sparatorie, misteri e indagini poliziesche.

Disponibile dal 13 novembre.

WESTERN TIME

Il canale Fast dedicato al western nato dalla collaborazione tra Nexo Studios e Leone Film Group, la società fondata da Sergio Leone, maestro indiscusso del genere. Per una selezione di film western con attori come Terence Hill, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè, Tomas Milian, titoli indimenticabili come Duello nel Texas, …continuavano a chiamarlo il magnifico e capolavori con colonne sonore firmate da Ennio Morricone.

FILM_I BELLISSIMI

Il canale che raccoglie una selezione dei migliori film di sempre dai grandi cult ai titoli premi Oscar, dalle pellicole di genere ai film dai festival di Venezia, Cannes, Berlino. Una serie di titoli imperdibili, una collezione di film da vedere e rivedere.

TRUE JUSTICE_LA SERIE

Un canale interamente dedicato alla serie True Justice con Steven Seagal nei panni del poliziotto Elijah Kane capo dei corpi speciali di Seattle. Preparatevi a immergervi nell’azione con una serie di film epici senza esclusione di colpi.

DURI A MORIRE

Il canale powered by Eagle Pictures dedicato a tutti gli amanti del cinema d’azione ad alto tasso di adrenalina. Una serie di film pensati per un’esperienza mozzafiato: inseguimenti in auto, combattimenti corpo a corpo, esplosioni, sparatorie.

LE VITE DEGLI ALTRI

Un canale per gli appassionati del genere biopic. Film e documentari sui grandi personaggi e sulle persone comuni, su vicende ordinarie e straordinarie, per chi non vede l’ora di posare lo sguardo sulle vite degli altri.

HOUSE OF DOCS

Il canale dedicato a quanto di più stimolante il mondo dei documentari può offrire. Tra arte, storia, grandi icone, musica e artisti leggendari.

Tutte le informazioni sui canali Nexo TV sono disponibili su https://www.nexotv.it

Nexo Studios

Nexo Studios è una casa di produzione e distribuzione audiovisiva che opera a livello internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola. Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 si è aperta alla distribuzione internazionale, proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale.

Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti, Nexo Studios rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti, sia del mondo cinematografico sia di quello musicale, museale, teatrale e artistico. Dal 2018 è stata aperta la divisione Production, specializzata in documentari cinematografici che vengono presentati nei più importanti festival e mercati internazionali. Nel 2019 è nata Soundtracks, dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Studios. Nel 2021 ha debuttatoil progetto Nexo TV, dedicato alla distribuzione di contenuti on demand in streaming. Sono nate così Nexo+ (la prima piattaforma italiana SVOD, presente anche su Prime Video, dedicata al mondo culturale che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura) e Le Vite degli altri (piattaforma presente nel bouquet di Prime Video, dedicata alle storie di vita e al cinema di qualità, tra fiction e documentario).Dal 2023 a oggi Nexo Studios ha lanciato inoltre 9 nuovi canali lineari tematici free disponibili sulle principali Smart TV e piattaforme italiane.