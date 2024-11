A novembre in streaming su Nexo+

Questo novembre su Nexo+ celebriamo l’arte con due speciali dedicati a Claude Monet e Giacomo Puccini. Tuffo nel grande cinema con “Chesil Beach – Il segreto di una notte”, con le candidate all’Oscar® Saoirse Ronan e Emily Watson, e “Under the Silver Lake”, thriller ambientato in una cupa LA con protagonista Andrew Garfield.

In occasione di Milano Music Week, una serie di documentari sul mondo del videoclip e delle grandi star del rock.

- Advertisement -

Dal 5 novembre

Chesil Beach – Il segreto di una notte

Regia di Dominic Cooke

- Advertisement -

Con Saoirse Ronan, Billy Howle,Emily Watson

Nel 1962, gli sposini Edward e Florence giungono alle nozze nonostante le grandi differenze tra loro e le rispettive famiglie. Entrambi ventenni e vergini, trascorrono la luna di miele preoccupati e un po’ terrorizzati dall’imminenza del loro primo rapporto sessuale: questa angoscia porta a tristi conseguenze e allo scioglimento delle nozze. Con il passare degli anni, tuttavia, i rimorsi e i rimpianti si fanno sentire.

- Advertisement -

Dall’8 novembre

Under the Silver Lake

Regia di David Robert Mitchell

Con Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace

Sam, intelligente ma sfaccendato, una notte trova una donna misteriosa che nuota nella piscina di casa sua. La mattina dopo, lei è scomparsa. Sam gira per Los Angeles alla ricerca della donna e, man mano che le indagini procedono, scopre una cospirazione ancora più bizzarra.

Dal 12 novembre

La rivoluzione di Charlie

Regia di Jake Goldberger

Con Freddie Highmore, Christopher Meloni, Odeya Rush

Charlie è in un limbo. Vive a casa con i suoi genitori perché non ha risposte per il suo futuro. Il primo passo per capire cosa fare della sua vita è farsi avanti con la ragazza di cui si è innamorato: una giovane barista. A trattenerlo la responsabilità di gestire il padre, divorziato e vittima dei suoi stessi vizi.

Dal 13 novembre

Alla scoperta di Amleto

Regia di Lyndy Savillev

Nel 1963, la BBC TV mandò il regista premiato con il BAFTA Philip Saville a Copenaghen per verificare la fattibilità di una produzione in location dell’Amleto di Shakespeare. Sul parapetto del castello di Kronborg a Elsinore, Saville sentì che era possibile. Il giovane cast, che includeva Christopher Plummer, Robert Shaw, Michael Caine, Donald Sutherland, Steven Berkoff e altri, non sapeva quanto questa scelta sarebbe stata rivoluzionaria. Interpretare Amleto richiede brillantezza, resistenza e risorse vocali.

In occasione della nascita di Claude Monet

Dal 14 novembre

En plein air

È stato il maestro degli impressionisti, colui che, con i suoi dipinti all’aria aperta, è riuscito a catturare l’essenza fugace dei momenti quotidiani e celebrare, allo stesso tempo, la bellezza mutevole della natura. Festeggiamo il compleanno di Claude Monet con una playlist di documentari e film tutta dedicata alle impressioni!

Tra i titoli: i documentari “Le Ninfee di Monet – Un incantesimo di acqua e di luce”, “Io, Claude Monet”, il film diretto da Gilles Bourdos, “Renoir”, che ripercorre gli ultimi anni del pittore, ma anche i film, delicati e romantici, “Le avventure galanti del giovane Molière” e “Gli amori di Astrea e Celadon”…

Aspettando Milano Music Week 2024

Dal 15 novembre

Spandau Ballet – Video Killed the Radio Star

Regia di Scott Milaney

Con Spandau Ballet

Gary Kemp discute della realizzazione dei video musicali più memorabili degli Spandau Ballet, inclusi “True” e “Chant No.1”.

AC/DC – Video Killed the Radio Star

Regia di Scott Milaney

Con AC/DC

Angus Young e Brian Johnson ricordano l’ispirazione dietro i video musicali più potenti degli AC/DC, inclusi “Thunderstruck” e “You Shook Me All Night Long”.

U2 – Video Killed the Radio Star

Regia di Scott Milaney

Con U2

Bono e The Edge discutono dei video musicali più sorprendenti degli U2, tra cui “The Sweetest Thing” e “Numb”.

Guns N’Roses – Video Killed the Radio Star

Regia di Scott Milaney

Con Guns N’Roses



Matt Sorum e il regista Andy Morahan parlano del successo dei video musicali iconici dei Guns N’ Roses.

Metallica – Video Killed the Radio Star

Regia di Scott Milaney

Con Metallica

Lars Ulrich e il leggendario regista Wayne Isham discutono dei video dei Metallica e dell’impatto di MTV sulla loro carriera.

Van Halen – Video Killed the Radio Star

Regia di Scott Milaney

Con Van Halen

Sammy Hagar, all’epoca membro del gruppo musicale Van Halen, e il regista Andy Morahan discutono di aneddoti e dei dietro le quinte dei Van Halen nella realizzazione dei loro video musicali.

Whitney Houston – Video Killed the Radio Star

Regia di Scott Milaney

Con Whitney Houston

Con la triste scomparsa di Whitney Houston, la serie di documentari “Video Killed the Radio Star” rende omaggio alla prolifica carriera dell’artista attraverso i suoi video musicali e esplorando il rapporto di Whitney con i registi che li hanno creati.

Brian Grant – Video Killed the Radio Star

Regia di Scott Milaney

Con Brian Grant

Sono stati i registi dei più importanti e iconici videoclip nella storia della musica ad aver dettato le regole: il loro lavoro poteva fare o disfare una carriera. Questo episodio esplora il lavoro del regista Brian Grant, pioniere del video musicale.

David Mallet – Video Killed the Radio Star

Regia di Scott Milaney

Con David Mallet

“Video Killed the Radio Star” ti porta dietro le quinte dei videoclip più iconici mai creati. Ruolo chiave è quello del regista, colui che prende tutte le decisioni artistiche chiave: il successo del suo lavoro poteva determinare il successo degli artisti o il loro fallimento. Questo episodio analizza il lavoro pionieristico del regista musicale David Mallet.

Wayne Isham – Video Killed the Radio Star

Regia di Scott Milaney

Con Wayne Isham

Sono stati i registi dei più importanti e iconici videoclip nella storia della musica ad aver dettato le regole: il loro lavoro poteva fare o disfare una carriera. Questo episodio esplora il lavoro del regista anticonformista Wayne Isham.

Dal 18 novembre

Phil Collins – Rock Legends

Regia di Lyndy Saville

Phil Collins è un cantante e batterista inglese, ex membro dei Genesis. Ha iniziato la sua carriera solista nel 1981 con il singolo “In The Air Tonight”. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi e ha composto colonne sonore per film. Il documentario include materiale d’archivio, video musicali e commenti di critici e giornalisti.

Aerosmith – Rock Legends

Regia di Lyndy Saville

In una carriera di quattro decadi turbolente di eccessi e successi, gli Aerosmith sono diventati la band rock americana più venduta di tutti i tempi. Nati nel 1970 a Boston, Massachusetts, il loro terzo album “Toys in the Attic” li ha resi star internazionali, con il singolo principale “Sweet Emotion” diventato il primo successo top 40. Nel 1987, “Permanent Vacation” è stato il loro album più venduto in oltre un decennio. Il tour “Nine Lives” fu problematico, ma nel 1998 gli Aerosmith cambiarono nuovamente fortuna con “I Don’t Want to Miss a Thing”, colonna sonora di “Armageddon”, diventato il singolo più venduto della loro carriera.

Nel 2012, dopo otto anni, pubblicarono “Legendary Child” seguito dall’album “Music from Another Dimension”. Include materiali d’archivio, video musicali come “I DON’T WANNA MISS A THING” e “JANIE’S GOT A GUN”, e approfondimenti da critici musicali come John Aizlewood (Evening Standard), Danielle Perry (XFM), Will Hodgkinson (The Times) e Camilla Pia (BBC Radio 6).

Billy Joel – Rock Legends

Regia di Lyndy Saville

Con oltre 150 milioni di dischi venduti, Billy Joel è uno degli artisti più popolari e rispettati al mondo. Nel corso degli anni, le canzoni di Joel sono diventate punti di riferimento personali e culturali per milioni di persone, riflettendo il suo obiettivo di scrivere canzoni che “significassero qualcosa nel periodo in cui ho vissuto… e andassero oltre quel tempo”. Grazie a questo documentario scoprirai la sua storia, attraverso materiale d’archivio, video musicali e contributi esclusivi da critici musicali e giornalisti come Michael Bonner (Uncut Magazine), Hamish MacBain (Shortlist), John Aizlewood (Evening Standard).

KISS – Rock Legends

Regia di Lyndy Saville

Band hard rock americana formata nel 1973 a New York da Paul Stanley e Gene Simmons. Famosa per il trucco e gli outfit sul palco, spicca per spettacolari performance dal vivo. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, con 30 album d’oro e 25 certificati dalla RIAA.

The Pretenders – Rock Legends

Regia di Lyndy Saville

I Pretenders, inizialmente formati da tre performer inglesi e una americana, emersero alla fine degli anni ’70 come uno dei gruppi più commercialmente riusciti della new wave. Il punto focale era Chrissie Hynde, la cantautrice, cantante e chitarrista ritmica della band, le cui canzoni coraggiose e la personalità sul palco mettevano l’affermazione femminista nel suo distintivo hard rock. Critici musicali di spicco gettano nuova luce sulla carriera dei Pretenders.

Santana – Rock Legends

Regia di Lyndy Saville

Un documentario che esplora il dietro le quinte dei Santana, una band di rock latino-americana formata a San Francisco, California, nel 1966 dal chitarrista messicano-americano Carlos Santana. La band attirò per la prima volta l’attenzione del pubblico quando la loro esibizione di “Soul Sacrifice” a Woodstock nel 1969 fornì un contrasto con gli altri artisti in programma. Questa esposizione aiutò a far diventare un successo il loro primo album, anch’esso intitolato Santana, seguito nei due anni successivi dai successi di Abraxas e Santana III. I principali critici musicali hanno proiettato nuova luce sulla carriera dei Santana.

Chuck Berry – Rock Legends

Regia di Lyndy Saville

Chuck Berry è stato uno dei più influenti performer del rock ‘n’ roll nella storia della musica. È noto per brani come “Maybellene” e “Johnny B. Goode”: scopri la sua storia.

Diana Ross & Supreme – Rock Legends

Regia di Lyndy Saville

Scopri la storia di Diana Ross & Supremes – il gruppo vocale femminile di maggior successo di tutti i tempi negli Stati Uniti, formato da quattro ragazze di Detroit alla fine degli anni ’50. Diana Ross (26 marzo 1944, Detroit, Michigan, USA), Betty McGlown (nata nel 1943, Detroit, Michigan, USA), Florence Ballard (nata il 30 giugno 1943, Rosetta, Mississippi, USA, deceduta il 22 febbraio 1976, Detroit, Michigan, USA) e Mary Wilson (nata il 6 marzo 1944, Greenville, Mississippi, USA) si chiamavano le Primettes in omaggio al gruppo maschile locale, i Primes – che a loro volta ottennero fama negli anni ’60 come i Temptations.

Dal 22 novembre

Nelle tue mani

Regia di Ludovic Bernard

Con Kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit, Lambert Wilson

Un giovane in difficoltà ha la possibilità di mostrare il proprio talento frequentando il Conservatorio Nazionale di Musica, ma presto si sente fuori posto in quello che si rivela un mondo snob e autoreferenziale.

Dal 26 novembre

Affairs of State – Intrighi di Stato

Regia di Eric Bross

Con David Corenswet, Thora Birch, Adrian Grenier, Mimi Rogers

Pur di partecipare alla campagna per la Casa Bianca del senatore Baines e diventare qualcuno, il giovane Michael Lawson è pronto a tutto, persino a diventare un ricattatore e andare a letto con la moglie del candidato. Quando però si infatua della figlia del senatore, Michael scopre che quel gioco, in cui ha coinvolto anche l’amica Callie, potrebbe avere un esito fatale.

Dal 28 novembre

I figli del fiume giallo

Regia di Paul McGuigan

Con Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters, Vanessa Redgrave

Qiao è innamorata di Bin, un gangster locale. Nel corso di una rissa tra bande rivali, Qiao apre il fuoco per difenderlo: questo gesto di lealtà le costerà cinque anni in carcere. Quando viene rilasciata, si rimette sulle tracce di Bin per riallacciare i rapporti con lui.

In occasione del 100° anniversario

della morte di Giacomo Puccini

Dal 29 novembre

Si va in scena!

Giacomo Puccini, uno dei più grandi compositori d’opera italiani, è noto per capolavori come La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, e Turandot. A cent’anni dalla morte, ricordiamo Puccini e la sua straordinaria eredità musicale, con una playlist dedicata all’opera, al teatro e alle arti del palcoscenico. Tra i titoli: il film, vincitore di un David di Donatello, “Il concerto”, la performance “Sinfonie e intermezzi da opere italiane” con l’Orchestra della RSI diretta da Bruno Amaducci, il documentario “Sergiu Celibidache – Idee sulla musica”…

Nexo Studios

Nexo Studios è una casa di produzione e distribuzione audiovisiva che opera a livello internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola. Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 si è aperta alla distribuzione internazionale, proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale.

Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti, Nexo Studios rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti, sia del mondo cinematografico sia di quello musicale, museale, teatrale e artistico. Dal 2018 è stata aperta la divisione Production, specializzata in documentari cinematografici che vengono presentati nei più importanti festival e mercati internazionali. Nel 2019 è nata Soundtracks, dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Studios.

Nel 2021 ha debuttatoil progetto Nexo TV,

dedicato alla distribuzione di contenuti on demand in streaming. Sono nate così Nexo+ (la prima piattaforma italiana SVOD, presente anche su Prime Video, dedicata al mondo culturale che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura) e Le Vite degli altri (piattaforma presente nel bouquet di Prime Video, dedicata alle storie di vita e al cinema di qualità, tra fiction e documentario).

Dal 2023 a oggi Nexo Studios ha lanciato inoltre 5 nuovi canali lineari tematici free: House of Docs, Cinema Excelsior, Le Vite degli altri, East is East, Duri a Morire, disponibili sulle principali Smart TV e piattaforme italiane.

Le novità in streaming a ottobre su Nexo+