Assegno di inclusione gennaio 2025: ecco importi e date di pagamento

Tutto pronto per il pagamento dell’assegno di inclusione di gennaio 2025. Ricordiamo tra l’altro che la misura è stata potenziata grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio. In questo senso ci sono grandi notizie, infatti aumenta l’importo dell’assegno mensile ed è stata abbassata la soglia ISEE e quindi i beneficiari saranno di più rispetto a quanto accaduto fino ad oggi.

Quando sarà pagato l’assegno di inclusione a gennaio 2025

Andiamo dunque a scoprire quando avverrà l’accredito dell’assegno di inclusione, da parte dell’INPS, in questo mese. La misura segue un calendario definito, in modo tale da garantire la massima trasparenza nell’erogazione dei beneficiari. Non a caso l’INPS ha pubblicato il calendario in anticipo, in modo tale da permettere ai beneficiari di poter programmare al meglio le proprie spese.

- Advertisement -

Nel dettaglio, l’assegno di inclusione nel mese di gennaio 2025 sarà pagato nelle seguenti date:

Mercoledì 15 gennaio 2025: partono i pagamenti per coloro che hanno fatto la domanda della misura nei mesi scorsi e include anche eventuali arretrati

Lunedì 27 gennaio 2025: iniziano i pagamenti per chi è già titolare della misura e che ha già ricevuto numerose ricariche sulla carta ADI.

Ecco di quanto aumenta l’importo dell’assegno di inclusione

Ricordiamo che l’importo ADI 2024 è stato calcolato su un ammontare massimo di 6.000 euro annui per ogni membro del nucleo familiare. La cifra viene poi moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza. La Manovra ha aumentato il limite da 6.000 a 6.500 euro.

- Advertisement -

In sostanza, l’importo dell’assegno di inclusione aumenta da 500 a 541,66 euro per le persone single e in misura diversa per le famiglie più numerose.