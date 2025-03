Assegno di inclusione: quando arriva il pagamento di marzo 2025?

L’assegno di inclusione per il mese di marzo 2025 è ormai prossimo al pagamento. Andiamo a scoprire quali sono le date di pagamento previste per la misura a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Ecco quando arriva il pagamento dell’assegno di inclusione di marzo 2025

L’assegno di inclusione è una misura estremamente importante e rappresenta un concreto aiuto economico per molte famiglie italiane che si trovano in una situazione di difficoltà. Il 15 marzo 2025 è previsto l’accredito per chi ha presentato la domanda a febbraio o per chi riceve il primo pagamento dopo aver sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale.

Il 27 marzo 2025 è la data in cui avverrà il versamento per tutti coloro che già ricevono il contributo mensilmente e rispetto ancora i requisiti richiesti.

Chi riceverà l’assegno di inclusione nell’ultima settimana di marzo

Chi percepisce già l’assegno di inclusione e continua a rispettare i requisiti, invece, riceverà la ricarica giovedì 27 marzo. A partire da quest’anno, però, ci sono delle novità. La Legge di Bilancio infatti ha aggiornato i criteri di accesso alla misura:

Nuovo limite ISEE che passa da 9.360 euro a 10.140 euro

Reddito familiare che sale a 6.500 euro annui

Importo massimo erogabile ora fino a 6.500 euro annui

Bonus affitto che aumenta a 303 euro mensili

Se il nucleo familiare è composto solo da over 67 o da disabili gravi, il limite massimo sale a 8.190 euro annui, con ulteriori aumenti per chi ha familiari non autosufficienti.