Attenzione all’icona N sullo schermo dello smartphone: c’è un pericolo imminente

Andate subito a guardare lo schermo del vostro smartphone e controllate accanto all’orario in alto a destra. Se vedete l’icona N iniziate a preoccuparvi. Si tratta di un simbolo tra i tanti che possono apparire sul device per dare informazioni agli utenti. Le icone comunicano e avvisano circa la funzione attiva in quel momento. Se la barra di stato mostra la N bisogna sapere che indica NFC, Near Field Communication (Comunicazione in prossimità), ossia una tipologia di trasmissione dei dati a corto raggio che sfrutta la rete wireless per inviare e ricevere informazioni.

Cosa segnala l’icona N sullo schermo

Se si nota l’icona N significa che avete l’NFC attivato. La tecnologia in questione è usata per i pagamenti tramite smartphone semplicemente avvicinando il device ad un POS abilitato. Saranno necessari quattro centimetri di distanza. L’assenza del simbolo potrebbe significare che l’opzione è disabilita ma non sempre dato che gli smartphone di ultima generazione possono non mostrare l’icona pur avendo l’NFC in funzione.

Poniamo il caso di un truffatore che ruba lo smartphone. Senza codice di sblocco del telefono non potrà utilizzare l’NFC per effettuare dei pagamenti. Esistono, però, altri pericoli da conoscere. Il primo riguarda la possibilità di intercettazioni da parte di una terza persona che intercetta il segnale inviato tra due device come smartphone e POS. In questo caso il truffatore potrebbe avere accesso ai dati della carta di credito e ad altre informazioni scambiate tra i dispositivi.

Bisogna prestare attenzione anche alla corruzione o manipolazione dei dati. Il truffatore può intercettare il segnale, alterarlo e inviarlo dove desidera. L’ultimo pericolo, infine, riguarda i possibili virus inviati da truffatori proprio tramite la tecnologia NFC. Raggiri di questo tipo sono in aumento e mirano alle informazioni di conti bancari e carte di credito.