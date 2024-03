Attivo il bando del concorso musicale Music@Mens per la salute mentale

Dal 3 al 7 ottobre 2024 si svolgerà la terza edizione del Festival della Salute mentale RO.MENS per l’inclusione sociale contro il pregiudizio organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2 in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale.

In tale ambito è stato indetto il concorso musicale volto a stimolare gli autori a creare dei prodotti musicali attenti alle tematiche di salute mentale. L’obiettivo è sensibilizzare un ampio numero di cittadini, specialmente giovani, riportando l’attenzione su un tema tanto importante sfruttando un linguaggio comune, la musica.

La musica per avvicinare i giovani ad una tematica seria: la salute mentale

Il concorso ha l’obiettivo di promuovere l’arte musicale come strumento di inoltro di messaggi a scopo informativo ed educativo. Possono partecipare a Music@Mens i maggiorenni ma si prevede una sezione apposita per gli studenti minorenni che frequentano scuole medie o scuole superiori nei Municipi IV, V, VI, VII, VII e IX del territorio dell’ASL Roma 2.

L’iscrizione è gratuita e richiede l’invio di brani in lingua italiana in formato audio Mp3. La durata massima del componimento dovrà essere di quattro minuti. Si potrà procedere con l’iscrizione entro l’11 agosto 2024 inviando la candidatura via email all’indirizzo musicmens@salutementale.net.

Tutte le informazioni più dettagliate si possono reperire sul bando pubblicato sul portale www.salutementale.net accedendo alla sezione dedicata al concorso Music@Mens. Il giorno della premiazione è previsto l’8 ottobre 2024 presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio. Tutti i brani selezionati verranno diffusi tramite i mass media.