Banche: quando è possibile andare agli sportelli fisici (su appuntamento)

Per effetto del Coronavirus, gli istituti bancari limitano l'accesso agli sportelli solo per operazioni necessarie. Per molti pagamenti è possibile utilizzare l'home banking.

Per effetto del lockdown da pandemia Coronavirus, gli sportelli bancari sono stati chiusi, anche se la stessa psicosi e il vincolo delle misure di sicurezza avrebbe condotto molti italiani a non recarsi di propria volontà presso gli sportelli fisici degli istituti bancari.

La tecnologia ancora una volta facilità il modus operandi

Indipendentemente dal Coronavirus che sta rivoluzionando il modo di vivere e lavorare dei cittadini, il settore bancario sta diventando sempre più smart e digital grazie soprattutto all’home banking che rende più fruibile funzioni chiave quali l’accesso al conto corrente, pagamenti, ricariche tramite internet, da qualsiasi dispositivo.

Tali strumenti mai come in questo momento diventano fondamentali, mentre per operazioni necessarie, che non possono effettuarsi online, bisogna prendere un appuntamento prima di recarsi personalmente agli sportelli bancari.

Home banking: cosa è possibile fare

Con l’ausilio degli apparati da remoto è possibile eseguire la maggior parte delle operazioni bancarie. Le più importanti sono:

accesso al conto corrente anche al fine di verificare l’estratto e quindi l’elenco dei movimenti bancari ed il saldo;

effettuare bonifici e giroconti al fine di inviare e ricevere denaro;

gestire carte di pagamento, tra cui ricariche su carta prepagata o acquisti online;

effettuare ricariche telefoniche;

pagare bollettini e utenze o F24;

verificare lo stato dei finanziamenti attivi e mutui;

; operare su prodotti finanziari e verificare lo stato dei propri investimenti.

In banca solo su appuntamento: i casi in cui è possibile farlo

E’ possibile recarsi presso gli sportelli fisici del proprio istituto bancario solo per operazioni necessarie. A questo punto è consigliabile telefonare alla propria filiale per prendere appuntamento.

E’ possibile quindi fissare un appuntamento per operazioni quali:

pagamento delle pensioni in contanti ;

emissioni di assegni circolari;

attivazione dell'home banking;

rilascio della carta di credito;

apertura e gestione delle cassette di sicurezza;

richiesta di valuta estera;

; sostituzione delle carte di debito.

Ulteriori servizi bancari: l’assistenza telefonica

E’ possibile contattate la propria banca tramite telefono per ricevere assistenza telefonica. Tale servizio è previsto per operazioni che non richiedono una diretta gestione del contante ed è ovviamente sottoposta all’identificazione del cliente tramite codici personali che l’operatore chiederà prima di procedere con l’assistenza.

E’ possibile anche usufruire di altri canali di assistenza parallela quali e-mail chat e social media. Ovviamente questi canali avranno in essere un’assistenza molto generica non potendo procedere con l’identificazione reale dell’utente.