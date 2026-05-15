Grazie alla collaborazione nata fin dai primi Scottecs Gigazine tra Barbascura X e Sio, Gigaciao esce il 15 maggio con un libro a fumetti che raccoglie l’intera produzione dei due autori, completamente a colori.

Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna è un’antologia divulgativa in cui vengono raccontati aneddoti, particolarità e caratteristiche di molti animali, possibilmente quelli più disgustosi. Il racconto colorito e ironico di Barbascura si accompagna perfettamente allo stile artistico sintetico ed espressivamente iperbolico di Sio, un incontro perfetto che dà origine alla mini enciclopedia sugli animali più pazza e scientificamente accurata di sempre.

Il volume è disponibile in due edizioni:

una regular con la copertina disegnata da Sio, e una variant con cover disegnata e colorata da Roberto “Dano” D’Agnano. Ciò che rende la variant cover davvero speciale è la possibilità di grattare delicatamente una parte del disegno perché la copertina rilascia un odore particolarmente intenso (e sgradevole!).

Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna è già disponibile in libreria e fumetteria.

Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna

Barbascura X, Sio

Gigaciao, 2026

144 pagine, brossurato con alette, colori – 20,00 €

ISBN: 9791257540036

Barbascura X è

chimico, divulgatore scientifico, performer teatrale, scrittore, autore televisivo e pirata male. Laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori in tutta Europa. È divenuto celebre grazie alla rubrica web “Scienza Brutta”, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturali. Tra divulgazione e comedy, ha portato la scienza in teatro, sul web e in televisione. Per il suo modo inusuale di trattare questi argomenti è stato definito il punk della divulgazione scientifica. Insegna molte cose sugli animali alle persone di Gigaciao, che poi finiscono per farci dei fumetti insieme.

Sio nasce all’età di sei anni.

Inizia a scrivere fumetti prima di imparare a camminare, per questo oggi sbatte dappertutto. Negli anni della scuola inventa l’uomo Scottecs, nel 2006 apre il blog a fumetti Scottecs Comics, fa cartoni e musica sul canale Youtube Scottecs, con 2,3 milioni di iscritti.

Ha scritto sceneggiature per Topolino. Ha pubblicato le riviste trimestrali di fumetti Scottecs Megazine ed Evviva, e le raccolte annuali Evviva Che Bello!, che raccolgono le strisce che posta ogni giorno online. Con Feltrinelli ha pubblicato Storiemigranti insieme a Nicola Bernardi e due volumi scritti con Tito Faraci. Ha scritto un Grouchino per Bonelli e due Johnnyfer Jaypegg per Panini. Con Franco Cosimo Panini dal 2017 pubblica ogni anno l’agenda sComix. Ha vinto un premio Boscarato nel 2018, due Gran Guinigi nel 2019 e nel 2021 e un Diversity Award nel 2022.

Ha scritto e disegnato le vignette che appaiono sul gelato “Cucciolone”. Nel 2022 ha fondato la casa editrice Gigaciaoinsieme a Davide “Dado” Caporali, Giacomo “Keison” Bevilacqua e Francesca “Fraffrog” Presentini, con la quale ha pubblicato le nuove raccolte di Evviva che Bello!, Johnnyfer Jaypegg e il tesoro degli alieni commestibili coloratissimi, Fiabe brevi che finiscono malissimoe ogni mese in edicola la rivista Scottecs Gigazine. La sua ultima raccolta di strisce Evviva che Bello! Scarlatto ha già venduto migliaia di copie. Il suo ultimo libro a fumetti lo ha disegnato con Barbascura X e s’intitola Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna.