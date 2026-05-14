“Canzoni sul lettino. Come fare psicoterapia con i FASK” di Andrea Montesano

La musica può diventare uno strumento terapeutico? Può aiutarci a comprendere chi siamo, attraversare momenti difficili e trasformare le nostre emozioni? Nasce da queste domande Canzoni sul lettino. Come fare psicoterapia con i FASK, il nuovo libro di Andrea

Montesano, psicologo e psicoterapeuta, già disponibile in libreria dal 12 maggio 2026 per Àncora Editrice.

Al centro del volume c’è la Songtherapy, l’approccio adottato dall’autore che utilizza la canzone come strumento terapeutico di crescita personale. Attraverso questo metodo, le canzoni diventano vere e proprie chiavi di accesso al mondo emotivo: aiutano a riconoscere vissuti profondi, a dare un nome alle emozioni e a rielaborare esperienze personali. In questo percorso originale e coinvolgente, Montesano sceglie le canzoni dei

Fast Animals and Slow Kids (FASK) come bussola narrativa ed emotiva.

Il libro si articola in 18 capitoli, ognuno dedicato a un tema fondamentale della vita — dalla resilienza alla speranza, dal coraggio al perdono — e accompagnato da un brano della band, analizzato dal punto di vista psicologico e utilizzato come strumento di riflessione.

Le canzoni non sono semplici colonne sonore, ma veri dispositivi terapeutici: accarezzano o urtano, evocano ricordi, attivano associazioni e permettono al lettore di sentirsi compreso. È proprio in questa risonanza emotiva che si inserisce la Songtherapy, trasformando l’ascolto in un’esperienza di consapevolezza e cambiamento. Il volume si arricchisce inoltre della collaborazione con Woodworm Label, che ne firma la prefazione.

Rivolto a un pubblico trasversale — dagli appassionati di crescita personale ai fan dei FASK — il libro si inserisce nel percorso di ricerca di Montesano sul rapporto tra psicologia e musica, già al centro delle sue precedenti pubblicazioni.

BIOGRAFIA

Andrea Montesano, psicologo, psicoterapeuta e appassionato di comunicazione, integra alla sua professione la passione per la musica. A Roma ha completato gli studi in psicoterapia presso l’Università Pontificia Salesiana e quelli in critica, scrittura e saggistica musicale presso il Saint Louis College of Music. Quando non suona la chitarra elettrica nella sua band o non ascolta dischi, utilizza nel suo lavoro l’approccio della Songtherapy, ovvero l’uso della canzone come strumento di crescita personale e terapeutico, sia con adulti che con adolescenti. In tema di psicologia e musica, ha pubblicato La psicologia del rock (Alpes, 2017) e Ma il cielo è sempre più rock (San Paolo, 2022). www.andreamontesano.it

DATI

ISBN: 978-88-514-3159-4 | Formato: 14,5 × 21 cm | Pagine: 260