Menu
Home
Economia
Diritto
Salute
Lifestyle
Cucina
Gossip
Società e Cultura
Interviste
Trend

Image
Musica

Oasis Live ’25: Il ritorno dei fratelli Gallagher diventa un film

IL DOCUMENTARIO EVENTO SUGLI OASIS IDEATO DA STEVEN KNIGHT ARRIVERÀ QUEST’ANNO NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E SU DISNEY+
Enrico Ruocco 9 Mag 2026
4
Condividi
Tags. |

Disney, magna studios e Sony Music Vision hanno annunciato un attesissimo documentario dedicato agli Oasis, la leggendaria band britannica. Presentato da Disney+, il film arriverà in alcune sale IMAX® e in alcuni cinema in tutto il mondo con una distribuzione limitata a partire dall’11 settembre, prima di debuttare in streaming in esclusiva su Disney+ a livello internazionale durante l’anno.

Il documentario sugli Oasis, attualmente senza titolo, è stato ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight, candidato ai BAFTA e agli Oscar, (Peaky BlindersA Thousand Blows) e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace (Shut Up and Play the HitsMeet Me in the Bathroom). 

Il documentario racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25”, uno dei ritorni rock ‘n’ roll più attesi dei nostri tempi. Il film è un resoconto esaltante di quello che è, senza dubbio, il più grande evento musicale del 2025, che cattura l’esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. La prospettiva unica include l’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam da più di 25 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo fenomenale momento culturale globale e ciò che la loro musica significa per il pubblico e le generazioni di tutto il mondo.

Steven Knight ha commentato:

Non vedo davvero l’ora che il mondo guardi questo film. Credo che riesca a cogliere lo spirito e l’emozione di un momento culturale globale e che renda giustizia all’arguzia e alla genialità di due persone eccezionali. Volevo raccontare la storia dei fratelli e della band, ma, cosa altrettanto importante, la storia dei fan le cui vite sono state toccate dalla loro musica e, a volte, cambiate per sempre. È anche la storia di come la musica e il cantautorato possano unire generazioni, culture, paesi e, in un’epoca di rancore e divisione, dare a tutti un motivo per sperare”.

Occasioni come questa sono incredibilmente rare”, ha dichiarato Eric Schrier, President Direct-to-Consumer International Originals, Strategic Programming and Emerging Media. “Il film è una storia intima che parla di riconciliazione, del potere della musica e degli Oasis, uno dei gruppi musicali di maggior successo e più influenti di tutti i tempi. È un privilegio portare questo straordinario film sul grande schermo e agli abbonati Disney+ di tutto il mondo”.

Con un accesso senza precedenti e immagini mai viste prima,

il film è una produzione di magna studios, presentata da Sony Music Vision in collaborazione con Sony Music Entertainment UK. Sam Bridger (Lewis Capaldi: How I’m Feeling NowNew York: la rinascita del rock and roll) e Guy Heeley (Peaky Blinders: The Immortal Man) sono i produttori, mentre Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Isabel Davis e Tim O’Shea sono gli executive producer. A guidare il team creativo e tecnico ci sono anche i sound mixer premiati agli Oscar James Mather (Top Gun: MaverickBelfast) e Tarn Willers (La zona d’interesse), insieme al direttore della fotografia Haris Zambarloukos (BelfastBeetlejuice Beetlejuice).

Ulteriori dettagli e la programmazione cinematografica saranno annunciati prossimamente. Il film arriverà l’11 settembre nei cinema IMAX e nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con una distribuzione cinematografica esclusiva presentata da Disney+, e poi, entro la fine dell’anno, sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ a livello internazionale.

Enrico Ruocco

Commenta l'articolo

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Seguici
Articoli recenti
Gli autori e le autrici Gribaudo al…
Libri
Gli autori e le autrici Gribaudo al…
DiEnrico Ruocco8 Mag 2026
Banco dell’Energia celebra il Teatro la Scala…
Banco dell’Energia celebra il Teatro la Scala…
DiEnrico Ruocco7 Mag 2026
Women & the City sbarca a Bari
Women & the City sbarca a Bari
DiEnrico Ruocco5 Mag 2026
Enrico e Cesira – L’amore è cieco
Enrico e Cesira – L’amore è cieco
DiEnrico Ruocco4 Mag 2026
Educazione digitale – A Internazionale Kids a…
Educazione digitale – A Internazionale Kids a…
DiEnrico Ruocco29 Apr 2026
Ricette friggitrice ad aria - Lorita Russo
categorie

Articoli correlati

Oasis Knebworth 1996 al cinema dal 27 al 29 settembre
Cinema

Oasis Knebworth 1996 al cinema dal 27 al 29 settembre

Enrico Ruocco 12 Ago 2021
La Faida Oasis Liam Gallagher minaccia la cognata
Gossip

La Faida Oasis Liam Gallagher minaccia la cognata

Andrea Sanna 3 Lug 2019
La Faida Oasis Liam Gallagher minaccia la cognata
Gossip

La Faida Oasis Liam Gallagher minaccia la cognata

Andrea Sanna 3 Lug 2019
Vent'anni di Oasis e dei fratelli Gallagher
Musica

Vent’anni di Oasis e dei fratelli Gallagher

Alessandra Busanel 10 Apr 2014