Gli autori e le autrici Gribaudo al Salone Internazionale del libro di Torino14-18 maggio 2026

In occasione dei suoi 50 anni, Gribaudo è protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 con una serie di incontri dedicati alla passione green con Matteo Cereda, Pietro Isolan e Sara Petrucci di Orto da coltivare, alla passione food con Luca Di Pazza e Riccardo Di Pazza, Gigi e Clara Padovani, Giuseppe Bianco, alla passione crescita personale con Mike Marić.

Da segnalare anche alcuni eventi dedicati ai ragazzi con Luca Azzolini ospite del panel Virtuale, ma non troppo. Vivere, nel tempo artificiale e Andrea Castellani con il laboratorio Rime da paura.

Per Quid+, Barbara Franco terrà un laboratorio sul vocabolario delle emozioni.

Allo stand del Gruppo Feltrinelli, Pad. Oval, Stand U50-V49, i firmacopie di Instant Emotions conPaolo Borzacchiello(sabato 16 maggio, ore 15:30) e di La seconda caduta di Atlantidecon Ester Manzini (sabato 16 maggio, ore 11:00).

Giovedì 14 maggio 2026

Ore 13:00 Mike Marić, autore di Atlante illustrato del respiro (Gribaudo)

Il potere del respiro: come gestire al meglio le proprie emozioni

Presenta Antonio Barillà

Lingotto Pad. 1, Sala Olimpica

Come usare il respiro per migliorare concentrazione, gestione dello stress, delle emozioni e del benessere in classe e nello studio? In questo atlante illustrato il medico e campione mondiale di apnea Mike Marić propone oltre 100 esercizi semplici e progressivi per allenare attenzione, calma ed energia, trasformando il respiro in uno strumento pratico anche per studenti e insegnanti.

Consigliato a Biennio – Secondaria di II grado, Triennio – Secondaria di II grado

Ore 15:00 Giuseppe Bianco, autore di La cucina dei Manga(Gribaudo)

Con Denise Paradiso

Lingotto Pad. 1, Sala del Fumetto

Dai dorayaki di Doraemon al ramen di Naruto, dalla zuppa dei Pokémon ai panini al vapore di Dragon Ball, un viaggio ricco di curiosità tra fumetto e cucina con lo chef e content creator Giuseppe Bianco.

Venerdì 15 maggio 2026

Ore 13:00 Luca Azzolini, autore di Secret City (Gribaudo)

Virtuale, ma non troppo. Vivere, nel tempo artificiale

Con Silvia Casini, Raffaella Fenoglio, Francesco Pasqua, Fabiana Sarcuno.

Modera Eros Miari

Lingotto Pad. 4, Sala Bronzo

Vivere dentro un blog o nella vita vera? Essere un like o essere sé stessi? Vincere in un mondo virtuale o in quello di ogni giorno? Tre romanzi, per raccontare che, dietro esistenze sempre più social, realtà sempre più virtuali, intelligenze e idiozie sempre più artificiali, restano dolori e gioie, solitudini e felicità, paure e coraggio.

Consigliato a I Secondaria di I grado, II Secondaria di I grado, III Secondaria di I grado

Ore 17:15 Luca Di Pazza e Riccardo Di Pazza, autori diCe la puoi fare (Gribaudo)

Mondo vegetale. Passare al veg si può! E può essere molto piacevole…

Con Fabiola Di Sotto

Modera Carlo Bogliotti

Lingotto, Pad. Oval, Caffè letterario

Libri che ci parlano del mondo vegetale a disposizione per riorientare la nostra dieta senza rinunciare a nulla, neanche al dolce, cambiando stile di vita con semplicità e naturalezza. Per il bene nostro e del pianeta.

Ore 18:15 Matteo Cereda, Pietro Isolan, Sara Petrucci, autori di La difesa dell’orto(Gribaudo)

L’orto familiare: sano, produttivo e felice! I segreti per un buon raccolto.

Lingotto Pad. Oval, Bosco degli scrittori

L’orto familiare è un luogo di benessere fisico e mentale: scopriamo perché coltivare il proprio cibo fa bene e quali sono i segreti per ottenere un raccolto nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

Sabato 16 maggio 2026

Ore 11:30 Gigi e Clara Padovani, autori di Barolo Girls(Gribaudo)

Barolo: una storia declinata al femminile. Di grandi donne del passato e del presente che hanno costruito un vino mito

Con Marina Marazza

Modera Carlo Bogliotti

Lingotto Pad. Oval Caffè Letterario

Uno dei vini più prestigiosi al mondo ha ricevuto, sin dalle sue origini, un contributo fondamentale da grandi donne. Come Giulia la marchesa di Barolo, raccontata in una saga appassionante, e come tante produttrici che oggi continuano a fare la storia. Partecipano le produttrici della Cantina Lalù, di Serralunga d’Alba, Lara Rocchietti e Luisa Sala.

Ore 11:40 Barbara Franco, autrice di La Ruota delle Emozioni (QUID+ Gribaudo)

Laboratorio Gioca con il vocabolario delle emozioni!

Lingotto Pad. 4, Lab Lettura

Girando la freccia della Ruota delle Emozioni i bambini sono invitati a indovinare con parole, gesti, suoni e disegni tutte le sfumature del loro sentire.

Consigliato a Bambini 6-8 anni, Bambini 8-11 anni

Lunedì 18 maggio 2026

Ore 12:40 Andrea Castellani, autore di Rapper contro Zombie (Gribaudo)

Laboratorio Rime da paura!

Lingotto Pad. 4 Lab Fumetto

Partendo dalla lettura del fumetto, l’autore coinvolge i bambini in un’avventura strampalata tra rime infuocate, versi gutturali e ossa rotte. Li invita poi a lavorare di fantasia disegnando una nuova sfida da raccontare in un prossimo libro.

Consigliato a I Primaria, II Primaria