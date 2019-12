È in edicola dal 13 dicembre il nuovo supplemento di Scottecs Megazine, “Mega Tree Majokko – Le Superbravissime Combattenti della Foresta – Chan”, il primo interamente a colori e contenente storie scritte e disegnate da tre diversi autori: Sio, che dell’intera collana Scottecs Megazine è anche l’ideatore; Dado, reduce dal grande successo dei volumi “Vita Di Pai” e “Prima Di Pai”; e Chiara Zuliani, autrice di “Anima”.

SINOSSI:

Baobabbuko, Bananoko e Sakurako sono tre amiche per la pelle… Ma anche delle combattenti superbravissime di wrestling! Vincono sempre tutti gli scudetti del wrestling, e nel tempo libero hanno i poteri degli alberi. Ci sono anche tre simpatici animaletti: uno squalo, un cane e una mazza da baseball.

Sio (Simone Albrigi)

è uno dei più conosciuti autori Shockdom, amatissimo dal pubblico e in particolare dai bambini, grazie ad un umorismo spontaneo e mai volgare. Gestisce il canale youtube Scottecs che conta più di un milione di iscritti, dove pubblica divertentissime parodie animate di brani famosi, tradotte con google translate e cantate e illustrate da lui, ha collaborato con Elio e Le Storie Tese per la realizzazione del video Luigi il Pugilista, doppiato i protagonisti della serie Over The Garden Wall di Cartoon Network e collabora con Topolino come sceneggiatore.





Chiara Zuliani

nasce a Treviso il 13 giugno 1989 e appena le vengono regalati dei colori a dita esordisce nella sua carriera artistica con un murales astratto su una delle pareti di casa. Dopo aver frequentato il liceo artistico di Treviso, approda per un paio d’anni all’Accademia di belle arti di Venezia per poi salpare verso nuove avventure. Esordisce con il webcomic Warm Star nel 2013, nel 2014 realizza un capitolo extra per il primo numero di Maschera Gialla, dal 2016 al 2018 pubblica Anima con Tatai Lab. Lavora come freelance spaziando tra illustrazione e fumetto.





Davide “Dado” Caporali, creatore e disegnatore della serie “Maschera Gialla” (Shockdom).

Ha lavorato come disegnatore ai progetti “Un vuoto Incolmabile” e “Basket Case”, collabora con la rivista trimestrale “Scottecs Megazine” (suoi i disegni di “Power Chess” e “Attack on Titanic”, su testi di Sio). Per Bonelli Editore ha collaborato alla serie “Attica” (2019) al fianco di Giacomo Bevilacqua ed Emilio Lecce. Insieme a Sio e Luigi “Bigio” Cecchi è creatore e fondatore dell’evento “24 Ore Comics”, del quale sono state pubblicate due raccolte a fumetti: “24 Ore Comics” e “Tre Trighi – Collection”. Ha curato i disegni per “Dragor Boh” e “Dragor Boh Zuper” su testi di Sio (nomination come “Miglior fumetto per ragazzi” al premio Micheluzzi 2018). Nel 2018 è uscita la raccolta “Vita di Pai”, dall’omonimo webcomics, cui ha fatto seguito l’anno successivo il suo ultimo volume, “Prima di Pai”, prima storia inedita con gli stessi protagonisti.

Shockdom,casa editrice fondata da Lucio Staiano nel 2000,

è da sempre votata al futuro. Futuro come talenti da scoprire e valorizzare. Futuro come ricerca e sviluppo tecnologico. Shockdom ha lanciato autori che ormai sono il presente del fumetto italiano: Sio, Loputyn, Bigio, Angela Vianello, Labadessa, Antonucci e Fabbri, Giulio Rincione, Dado, Prenzy, eriadan, sono solo alcuni dei nomi che la casa editrice ha scoperto e pubblicato. Come tecnologia, Shockdom è stata la prima casa editrice in Italia a pubblicare webcomics, la prima ad andare su cellulare, la prima a creare una piattaforma di blog dedicata ai fumetti, la prima a fare fumetti in realtà virtuale e ora in realtà aumentata. Talento e innovazione. Leggere il futuro