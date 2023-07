Barbie, ecco le 10 bambole più costose e perchè si chiama Barbie

Con l’uscita dell’attesissimo film di Barbie che al debutto ha battuto tutti i record d’incasso è scoppiata la Barbie mania. L’iconica bambola, in pole position da più di 50 anni, è parte della storia contemporanea. Milioni di bambine sono cresciute nel mondo patinato dell’inimitabile giocattolo che nel corso degli anni si è adeguata ai cambiamenti sociali e ad universo femminile più inclusivo e contemporaneo.

Margot Robbie e Ryan Gosling interpretano alla perfezione Barbie e Ken. Diretti dalla cineasta americana Greta Gerwig hanno richiamato al cinema nel giorno del suo debutto ben 284.000 spettatori. Un record che vanta pochi precedenti soprattutto ad una prima estiva. La Mattel ha approfittato del momento per aumentare le vendite della bambole e in pochi giorni ha venduto milioni di esemplari.

Com’è nata la Barbie e perché si chiama Barbie?

La prima comparsa della Barbie risale al 1959, quando Ruth Handler fondò la Mattel. A Ruth venne l’idea di realizzare il gioco dopo aver visto durante un viaggio in Svizzera una bambola souvenir di circa 30 cm. Negli stati Uniti non esisteva una bambola simile e decise d’attualizzarla. All’inizio la Barbie, chiamata così perchè era il diminutivo di Barbara nome della figlia di Ruth, erano ispirate alle dive d’Hollywood, in seguito è cambiata adeguandosi all’evoluzione del tempo. La Mattel le ha rese meno perfette e parte di un contesto sociale che comprende una figura femminile meno idealizzata.

Barbie, le 10 che valgono una fortuna

Le Barbie sono bambole con cui le bambine di oggi e di ieri hanno giocato. Eppure non tutti sanno che esistono anche Barbie da collezione che hanno un valore smisurato. Le 10 Barbie più preziose sono prodotte in pochi pezzi.

La Barbie By Stefano Canturi vale circa 270.000 euro ed è tra le bambole di maggior valore. E’ stata ideata dal citato stilista con una serie di brillanti di valore.

La Barbie e il Castello di Diamanti è stata realizzata nel 2008 e vale circa 85.000 euro. Uscì in occasione dell’omonimo film ed è dotata di una serie di pietre di raro valore.

In occasione dei 40 anni dell’iconica bambola è stata creata la Barbie De Beers 40º che vale circa 76.000 euro e indossa un elegante abito nero con un cinta tempestata di diamanti.

Mentre l’Original Barbie dal valore di circa 24.500 euro è stata prodotta in pezzi limitati e fu la prima ad essere commercializzata. All’epoca fu venduta a 3 dollari. Come riconoscerla se è originale? L’originalità viene riconosciuta da buchi sui piedi, dettaglio che la seconda edizione della bambola non ha.

Poi troviamo la Barbie Midnight Red del 1965, con un valore di circa 15.268 euro. Seguono la Barbie Pink Diamond che vale 13.400 euro e la Barbie Ponytail dal valore di 9.000 euro.

Ma non finisce qui, perchè la Barbie “Loves the Improvers” ha un valore di circa 8.900 euro, e una delle più rare al mondo, e nacque nel 1968.

Infine ci sono la Barbie Midnight Pink prodotta nel 1965 che vale circa 8.500 euro, e la Barbie Lorraine Schwartz che vale circa 6.700 euro.