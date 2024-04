Bastano tre minuti di attività fisica per proteggere il cuore

Brevi periodi di attività fisica sono sufficienti per proteggere la salute e il cuore soprattutto se svolti tra le 18.00 e la mezzanotte. Uno studio ha associato maggiori benefici per le persone obese all’esercizio serale e un minore rischio di morte prematura o per malattia cardiovascolare. La ricerca è stata condotta su oltre 30 mila partecipanti.

Gli esercizi per allenare il cuore e stare in salute

Secondo l’esperto di attività fisica Gavin Cowper si devono praticare per tre minuti esercizi che aumentano la frequenza cardiaca. Brevi allenamenti ad alta intensità aiutano l’organismo a restare in forma e sono la chiave per mantenere sano anche il cuore. Durante la giornata, dunque, si possono spendere tre minuti per saltare con la corda (30 secondi) in modo tale da aumentare la frequenza cardiaca e prepararsi al resto dell’allenamento.

Poi si deve passare allo squat a corpo libero facendo attenzione a mantenere la schiena dritta e ad evitare che le ginocchia superino le dita dei piedi (altri 30 secondi). Seguono i mountains climbers che impegnano il core muovendo le gambe imitando la corsa contro il pavimento (altri 30 secondi).

Questo circuito va ripetuto per tre volte con una pausa di 20 secondi tra un round e l’altro. In alternativa per allenare maggiormente il cuore e favorire il pompaggio del sangue si potranno svolgere i burpees (squat, salto e plank), la corsa sul posto a ginocchia alte e salti, ciascun esercizio per 30 secondi.

Il consiglio è di alternare le diverse attività per variare ogni giorno l’allenamento. L’ultima routine include plank, russian twist (seduti sul pavimento con il busto leggermente inclinato all’indietro ruotare il busto per toccare il suolo su ogni lato) e i sollevamenti delle gambe da sdraiati sulla schiena.