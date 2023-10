Belen Rodriguez lascia Milano: ecco dove vive

Belen Rodriguez sta vivendo un momento particolare della sua vita. Dopo la fine della relazione con Stefano De Martino la showgirl argentina ha ridotto ai minimi termini la sua presenza sui social. Pur non avendo rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla sua vita privata, è noto che da qualche mese si è legata all’imprenditore Elio Lorenzoni che ha palesemente mostrato sui social.

Molti fans hanno poi notato che Belen è dimagrita molto e si sono preoccupati per la sua salute. Nei giorni scorsi Deianira Marzano, esperta di gossip, ha rivelato che l’argentina ha lasciato Milano. A quanto pare non vivrebbe più nel capoluogo lombardo e si sarebbe trasferita a Brescia, a casa di Lorenzoni. La notizia non ha trovato fonti ufficiali, ma è stata riportata anche dal Corriere della sera che a quanto pare ha contattato persone vicine a Belen.

“Ha deciso di vivere nella provincia di Brescia col nuovo fidanzato. Già in estate, in realtà, Belen frequentava assiduamente il territorio bresciano. A luglio, infatti, si era fatta fotografare alla pasticceria Bontempi di Sellero, molto nota in Valcamonica”. Santiago e Luna Marì sarebbero rimasti a Milano accuditi dalla famiglia Rodriguez e dai padri dei due figli dell’argentina.

Belen ha perso 7 chili: “Ora mangia come una matta“

Belen Rodriguez vedrebbe i bambini la domenica. I genitori e i fratelli, Cecilia e Jeremias, li portano a Brescia appena possono. Per ora la showgirl argentina non ha rilasciato nessuna dichiarazione, e a quanto pare non è ancora pronta per parlare del suo privato.

Ha detto no all’intervista a Stasera c’è Cattelan e non ha risposto neanche ai saluti che Veronica Gentili le ha inviato da Le Iene. Per ora desidera stare da sola e per questo si è rifugiata a casa d’Elio Lorenzoni. I riflettori non sono la cura giusta per uscire da questo momento non facile.