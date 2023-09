Belen Rodriguez e Elio innamorati: è tutto vero!

Dopo vari rumors e pettegolezzi e aver monopolizzato l’attenzione dei media per settimane Belen Rodriguez è uscita allo scoperto e si è mostrata pubblicamente sui social con il nuovo compagno Elio Lorenzoni. La rottura con Stefano de Martino appare così definitiva. Per giorni si è parlato di tradimenti, ma anche di una situazione creata ad arte per ottenere maggiore visibilità, ora Belen mette tutto a tacere e conferma la sua storia con l’imprenditore.

Oltre ad apparire sui social la 38enne si è prestata ad un servizio su Chi. L’argentina appare insieme a Lorenzoni in montagna. I due sono molto affiatati e hanno accettato di farsi fotografare anche durante le loro attività sciistiche, alcune anche adrenaliniche. Il servizio di Chi realizzato nella splendida cornice delle Dolomiti non lascia dubbi sulla nuova liason dell’ex conduttrice de Le Iene, che a quanto pare ha archiviato Stefano de Martino, almeno per il momento.

Il magazine Chi ricorda che Belen e Elio si conoscono da ben 10 anni, sono stati sempre ottimi amici e Stefano ne era a conoscenza. Ora il loro rapporto sembra essere mutato in qualcosa di più intimo. Nella pagine del magazine si legge anche perchè la relazione con l’ex allievo d‘Amici sarebbe finita: “Si racconta che si siano lasciati perché lui era molto concentrato sulla carriera televisiva. Non aveva mai voglia di uscire (non condivideva lo stesso mondo di Belen) e stava con la moglie più che altro per il senso della famiglia”.

Stefano e Belen due visioni di vita diverse

Il magazine Chi ha anche aggiunto che secondo alcuni rumors Stefano e Belen hanno sempre avuto due modi diversi di vivere la vita. L’ex allievo, sempre concentrato sul suo lavoro, era anche meno propenso ad apparire in pubblico e sui social:

“Belen voleva pubblicare foto della coppia, Stefano era più trattenuto non perché si vergognasse di lei, ma proprio per una forma di pudore, se vogliamo anche professionale”. Per ora questi sono i presunti motivi dell’addio, anche se ad oggi Stefano non ha rilasciato nessun dichiarazione. Si mormora tuttavia che l’ex ballerino si sia avvicinato a Antonino Spinalbese per fare un fronte comune a favore dei figli che i due hanno con l’argentina.