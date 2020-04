Birra-bond: un’iniziativa dell’AB InBev per salvare i locali chiusi

In questo momento così delicato in cui si convive con un lockdown su tutto il territorio, mentre il numero dei contagiati e dei morti con Covid-19 sembra diminuire, si inizia a pensare a cosa fare dopo e soprattutto come fare per far ripartire il comparto economico.

Per salvare i bar italiani arrivano i birra-bond. L’idea viene dal colosso belga AB InBev, presente sul mercato mondiale con oltre 500 marchi, da Bud a Corona, da Beck’s a Leffe.

Attraverso il sito Salvailtuobar.it, piattaforma di proprietà dell’AB InBev, i clienti possono anticipare al proprio locale di fiducia il prezzo di una birra (o anche di più) oggi, con l’obiettivo di riscuotere la consumazione domani. L’azienda aggiungerà il 30% potendo così il gestore del bar sostenere il costo della birra avendo un incasso prima.

L’importo sarà erogato entro tre settimane e può garantire così anche una stabilità economica in questo periodo di chiusura.

Paghi oggi, sostieni il lockdown e consumi domani

Il settore dell’Horeca in generale sta rischiando molto in questo periodo, probabilmente è il più a rischio a causa della pandemia da Coronavirus. In totale, il settore conta introiti per 85 miliardi di euro l’anno.

I birra-bond di AB InBev sono già attivi anche in altri Paesi europei e sono aperti a pub, bar e ristoranti in tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è di raccogliere almeno 500.000 euro a supporto dei bar italiani, fornendo loro risorse vitali durante il periodo di chiusura.

Salva il tuo bar: un’iniziativa responsabile per salvare il settore dell’horeca

L’iniziativa è partita il 2 aprile 2020 e rimarrà attiva sino alla revoca delle ordinanze relative all’emergenza sanitaria che comportano la chiusura dei pubblici esercizi.

Collegandosi al sito ufficiale www.salvailtuobar.it è possibile contribuire con una donazione minima di 10 euro da destinare al locale scelto. A fronte del pagamento, il cliente riceve una gift card di pari valore.

Le donazioni saranno subito effettuate al locale scelto e potranno essere utilizzate come voucher una volta che il locale torna ad esercitare. L’AB InBev contribuisce incrementando il valore delle donazioni per un valore pari al 30% sino ad un massimo di 600 euro.

La Ab InBev ci tiene a sottolineare l’importanza del consumo di alcolici responsabile. L’iniziativa, infatti, è prima di tutto aperta solo a soggetti maggiorenni.

Birra-bond: modalità di adesione

Per poter partecipare le procedure sono semplici:

bisogna collegarsi al sito www.salvailtuobar.it e selezionare l’esercizio nella sezione “Locale”;

selezionare poi l’importo da donare attraverso la gift card del valore minimo di 10 euro sino ad un massimo di 100 euro per ogni tranche;

compilare il modulo con i propri dati personali, cui nome, e-mail ed indiritto completo.

La donazione verrà comunicata tramite e-mail ed è possibile riscattarla presso il locale scelto per la consumazione di qualsiasi birra disponibile. I voucher saranno validi per un periodo di 6 mesi dalla revoca delle ordinanze relative all’emergenza sanitaria che comportano la chiusura dei pubblici esercizi. Non saranno disponibili rimborsi per le donazioni effettuate.