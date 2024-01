Biscotti “Occhi di bue a cuore” nella friggitrice ad aria per San Valentino

Il giorno di San Valentino si avvicina, e cosa c’è di meglio per celebrare l’amore se non con dei deliziosi biscotti a forma di cuore? Questa ricetta di “Biscotti Occhi di Bue Cuore” catturerà sicuramente il cuore della persona amata. La particolarità di questi dolcetti sta nella loro preparazione in friggitrice ad aria, che li rende leggeri e friabili.

Ingredienti biscotti cuore in friggitrice ad aria

250 g di farina 00

125 g di zucchero a velo

125 g di burro a temperatura ambiente

1 uovo

2 cucchiaini di lievito per dolci

Vaniglia q.b

Scorza di limone grattugiata

Crema spalmabile al cioccolato

Procedimento

In una ciotola inserisce la farina, al centro distribuisci lo zucchero a velo, il burro morbido, l’uovo, il lievito, la vaniglia e la scorza di limone grattugiata fino a ottenere un impasto omogeneo.

Stendi l’impasto e crea dei dischi. Nel centro di metà dei cerchi, ritaglia delicatamente la forma di un cuore.

Cottura

Cuoci in friggitrice ad aria preriscaldata a 180 gradi per circa 15 minuti o fino a quando i biscotti saranno dorati, naturalmente non andranno sovrapposti.

Assemblare i biscotti occhi di bue

Una volta cotti, lasciali raffreddare. Spalma un cucchiaino di crema al cioccolato su un biscotto intero e coprilo con un biscotto a cuore.

Consigli

Prova con diversi tipi di creme spalmabili per personalizzare i tuoi biscotti, oppure della marmellata di lamponi.

Aggiungi una spolverata di zucchero a velo sui biscotti prima di servirli per un tocco extra di dolcezza.

Presenta i biscotti in un elegante packaging per renderli ancora più irresistibili come regalo di San Valentino, per esempio una scatola a forma di cuore.