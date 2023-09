Biscottiera del Buongiorno Kinder & Nutella, come richiederla gratis

Kinder & Nutella regalano una favolosa biscottiera realizzata in vetro Bormioli. Al centro del vetro un cuore, il logo della Nutella sul bordo del tappo.

Questo tappo ha la particolarità di essere scrivibile, infatti è una minuscola lavagna dove si possono utilizzare gessetti bianchi e colorati. Dimensioni: 195 x 170 mm. Il prezioso vasetto viene regalato con un concorso, Biscottiera 2023, iniziativa valida dall’8 settembre al 23 ottobre 2023.

Vediamo come si partecipa, Requisiti

La prima cosa da fare per ricevere la biscottiera Kinder & Nutella è una spesa di almeno 25 euro dall’8 settembre al 23 ottobre 2023 dei seguenti prodotti sotto elencati. Ricordate di conservare lo scontrino o gli scontrini, potrebbero essere richiesti come prova dell’avvenuto acquisto.

I prodotti da acquistare in questi 25 euro di spesa possono essere:

Vasetto Nutella (da 725g o superiore);

Nutella B-Ready (da 6 pezzi o da 10 pezzi);

Nutella&Go! (da 2 pezzi);

Nutella Biscuits;

Kinder Brioss (da 10 pezzi);

Kinder Pan e Cioc (da 10 pezzi);

Kinder Colazione Più (da 10 pezzi);

Kinder Delice (da 10 pezzi);

Ferrero Fiesta (da 10 pezzi);

Ferrero Brioss (da 10 pezzi).

L’acquisto può essere fatto presso i punti vendita della G.D.O all’interno del territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. Valgono anche gli acquisti online nei relativi e-commerce.

Tra i punti vendita G.D.O rientrano PAM, Esselunga, Carrefour, Conad, Lidl e tanti altri.

Come richiedere gratis la Biscottiera Kinder & Nutella

Entro 10 giorni dall’acquisto collegati alla pagina ufficiale del concorso a premi “Biscottiera 2023“, clicca sul pulsante Partecipa. Ecco il link.

Effettua l’acceso al sito, registrati e crea un account gratuito. Fai il login con le tue credenziali, e ricordati di confermare i consensi richiesti durante la registrazione.

Carica lo scontrino con foto e scansioni ben visibili e leggibili, devono comprovare l’acquisto, mostrare il fronte/retro. Dopo il corretto caricamento degli scontrini verrà mostrato un modulo da compilare per richiedere il premio.

La biscottiera sarà recapitata presso in domicilio entro poche settimane. Ogni prova di acquisto idonea permetterà di richiedere un solo premio. Sarà possibile prendere parte all’iniziativa più volte ottenendo di conseguenza più premi.

L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio. Vi raccomandiamo di non superare la data di oltre 10 giorni dello scontrino altrimenti non potrete più partecipare.