Bolzano: muore una clochard a Natale e si indaga per omicidio colposo

La 50enne romena era stata trovata a Natale senza vita sotto il ponte Adige a Bolzano. Il cadavere era stato rinvenuto riverso all’interno di una baracca sotto il ponte e l’ipotesi più accreditata è che la donna fosse morta per asfissia a causa di un incendio che si era sviluppato all’interno della baracca.

I fatti

In attesa del responso dell’autopsia questa resta l’ipotesi più solida con la differenza che, a infittire il giallo, è arrivata l’iscrizione nel registro degli indagati di una persona da parte della procura del capoluogo altoatesino per omicidio colposo.

Dunque le indagini si sviluppano comunque per la morte causata dall’intossicazione da fumo generata dall’incendio sviluppato nella baracca ma ci potrebbe essere un responsabile della morte. Proprio per questo, nel mirino degli inquirenti è finita la persona che ha creato il giaciglio in cui aveva trovato rifugio la 50enne.

Infatti all’interno della baracca era presente un fornelletto a gas che la clochard utilizzava per riscaldarsi ed è proprio l’esplosione del fornelletto ad aver generato l’incendio che, secondo chi indaga, avrebbe causato l’intossicazione da fumo che ha ucciso la donna. Infine, come detto in precedenza, si indaga per omicidio colposo.