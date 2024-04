Tragedia ad Ancona: 67enne muore dopo un malore e cade dallo scooter

Ancona, tragico evento: un uomo di 67 anni è deceduto a seguito di un malore improvviso all’incrocio tra via Rismondo e via Fiume, proprio davanti all’entrata merci della Coop. L’uomo, che stava guidando il suo scooter, è improvvisamente caduto a terra ed è morto. Tra le prime ipotesi una possibile emorragia come causa principale.

I tentativi di soccorso sono stati immediati, con un medico che si trovava nei pressi e che ha prestato le prime cure, ma purtroppo non sono stati sufficienti a salvargli la vita. Sul luogo dell’incidente sono giunti l’automedica, un veicolo della Croce Gialla di Ancona e una pattuglia dei Carabinieri.