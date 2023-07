Bonus 18app: ecco come ricevere 500 euro

Al via la piattaforma per il bonus 18App 2023, dedicato ai 18enni nati nel 2004 che potranno ricevere 500 euro da spendere in determinati beni e servizi legati alla “cultura”.

Bonus 18app: come funziona

Il bonus 18app prende anche il nome di “Carta Cultura“. Il 2023 sarà l’ultimo anno dell’agevolazione dedicata alla cultura. Dal prossimo anno verrà sostituito dalla Carta del Merito e dalla Carta della cultura Giovani, che sarà riservata ai 18enni le cui famiglie hanno un reddito Isee non superiore a 35.000 euro.

Quest’ultimo potrà essere utilizzata l’anno successivo al compimento dei 18 anni. La carta del Merito sarà invece riservata agli studenti che si diplomano con 100 centesimi e consentirà di avere un Bonus dal valore di 500 euro.

Per quanto riguarda il bonus 18app, anche quest’anno sono confermati i 500 euro per i 18enni che sono nati nel 2004 e che quindi hanno compiuto il 18° anno di età nel 2022. Potrà essere richiesto fino al 31 ottobre 2023 e si avrà tempo per spenderlo sino ad aprile 2024.

Bonus 18app: i requisiti

Per poter beneficiare del bonus bisogna rispondere a determinati requisiti. Innanzitutto bisogna aver compiuto 18 anni nel 2022 e quindi essere nati nell’anno 2004.

Serve poi avere un Isee al di sotto dei 35.000 euro e possedere lo SPID per accedere al sito 18appitalia.it. Lo Spid si può richiedere presso Poste Italiane, gratuitamente, registrandosi sul sito di Poste Italiane e poi recandosi di persona presso uno degli uffici postali in Italia per terminare la procedura di identificazione. I clienti Banco Posta possono effettuare tutta la procedura online sul sito delle Poste. In alternativa, dopo la registrazione sul sito si può richiedere il servizio a domicilio, pagando 14,50 euro.

Cosa posso acquistare con la “Carta Cultura”

Il bonus da 500 euro è strettamente personale e nessuno può scambiarlo o convertirlo in denaro. Si rischia una multa fino a 25mila euro.

Per quanto riguarda l’utilizzo, si possono acquistare: biglietto per cinema (biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card);

(biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card); biglietto per concerti (biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card);

(biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card); biglietto per eventi culturali (biglietti d’ingresso a festival, fiere culturali e circhi);

(biglietti d’ingresso a festival, fiere culturali e circhi); libri (cartacei, audiolibri, ebook);

(cartacei, audiolibri, ebook); ingresso musei (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti);

(biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti); musei, monumenti, parchi e aree archeologiche (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti);

(biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti); ingresso spettacoli teatro e danza (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti);

(biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti); corsi di musica ; corsi di teatro ; corsi di lingua straniera ; musica (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on-line);

; ; ; (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on-line); acquisto di abbonamenti a quotidiani, sia in formato cartaceo che digitale.

Come ottenere il bonus

Sono escluse dal bonus le spese per piattaforme streaming come Netflix e Disney+ o i dispositivi tecnologici come computer, tablet e smartphone.

Non si può acquistare più di un’unità dello stesso prodotto, come per esempio due biglietti per lo stesso concerto, due libri uguali o due biglietti per il cinema nello stesso giorno e per lo stesso film.

Per ottenere il bonus e creare un buono è necessario seguire alcuni passaggi

Bisogna accedere al sito web dedicato all’iniziativa (https://www.18app.italia.it/) e compilare il modulo di registrazione con i dati personali. È necessario avere un indirizzo email e un numero di cellulare validi.

Una volta completata la procedura di attivazione, sarà possibile utilizzare il bonus per l’acquisto di prodotti culturali presso negozi fisici o online che aderiscono all’iniziativa.

Sarà sufficiente presentare il codice del buono alla cassa o inserirlo durante l’acquisto online. Per utilizzare il Bonus Cultura è necessario essere cittadini italiani o residenti in Italia, e non essere beneficiari di altre agevolazioni per l’acquisto di prodotti culturali.