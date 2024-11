Bonus affitto 2025: ecco le novità

La Legge di Bilancio 2025 contiene alcune novità rilevanti e tra queste troviamo anche la presenza di un bonus affitto che risulta essere particolarmente interessante e che in questo articolo andremo a spiegare nel dettaglio.

Bonus locazione per i nuovi assunti

il bonus locazione per i nuovi assunti è riservato esclusivamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 e viene riconosciuto per i primi due anni dopo l’assunzione.

Si tratta di un bonus che non concorre alla formazione del reddito e il tetto massimo è fissato a 5.000 euro. Le somme vengono erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento del canone di locazione e delle spese di manutenzione degli immobili locati a patto che i lavoratori:

Non abbiano conseguito, nell’anno precedente all’assunzione, un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro

Abbiano trasferito la loro residenza ad una distanza superiore a 100 chilometri calcolati tra la precedente e la nuova sede di lavoro

Forniscano al datore di lavoro un’autocertificazione con la quale attestino il luogo di residenza relativo ai sei mesi antecedenti l’assunzione

Tempistiche erogazione bonus

Come abbiamo detto in precedenza, la somma di 5.000 euro all’anno è riferita ad un periodo di tempo pari a due anni dopo l’assunzione con contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, oltre all’autocertificazione del dipendente, dovrà essere in possesso dei documenti relativi alle spese erogate o rimborsate.