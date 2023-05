Bonus benzina: ecco chi può richiederlo

Il bonus benzina da 200 euro è stato prorogato per tutto il 2023 con alcune novità. Vediamo chi può richiederlo.

Bonus benzina: chi può richiederlo?

Il bonus benzina da 200 euro è un contributo deciso dal governo nel 2022 per i lavoratori del settore privato, a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti. Nelle scorse settimane il governo l’ha prorogato per tutto il 2023, con alcune novità rispetto al passato. Il contributo resterà del valore massimo di 200 euro e sarà destinato ai lavoratori del settore privato. Tra i beneficiari sono compresi anche gli studi professionali ma non i dipendenti pubblici. Per ottenere il bonus non serve presentare la domanda. Il contributo viene assegnato in automatico dalle aziende ai lavoratori, a condizione che questi abbiano un reddito da lavoro dipendente. Si può usufruire del bonus attraverso due modalità: tramite buoni oppure come benefit aziendali.

Le novità introdotte dal Decreto

Il bonus corrisposto in busta paga non collabora alla formazione del reddito e risulta perciò detassato. Tra le novità introdotte dal Decreto a marzo c’è poi la cessione del bonus, che potrà avvenire a qualsiasi titolo e non solo gratuitamente. I beneficiari possono usufruire del bonus 2023 fino al 12 gennaio 2024.