Bonus bicicletta da 500 a 1.000 euro. Ecco come richiederlo

Torna il bonus bici, che come sappiamo nel 2023 e nel 2024 ha incentiva l’acquisto di biciclette elettriche e non solo. Grazie a questo tipo di agevolazione si è data una bella spinta alla mobilità sostenibile, dando la possibilità di scegliere la bicicletta perfetta per muoversi in città o nei tragitti casa lavoro.

Scopriamo chi può usufruire del bonus biciclette nel 2025.

Il bonus biciclette 2025

Il bonus biciclette consiste in un voucher che può essere speso presso un rivenditore autorizzato, in modo tale da ottenere uno sconto sul costo di una bicicletta di ultima generazione.

Ma non finisce qui, infatti il bonus biciclette può essere speso anche come buono per i servizi di bike sharing, sempre più diffusi ormai. Si tratta di un novità estremamente importante soprattutto per i pendolari che desiderano muoversi in città senza utilizzare l’auto.

Infine, a quanto pare ci saranno delle iniziative particolari che permetteranno ad alcuni cittadini che percorrono certe distanze in bicicletta, di poter vincere premi in denaro.

Come richiedere il bonus biciclette 2025

Molto probabilmente il bonus biciclette sarà reso disponibile su tutto il territorio nazionale. Al momento, però, i tempi sono stati anticipati solo in Emilia Romagna e nella città di Firenze.

Non è la prima volta che l’Emilia Romagna si muove con largo anticipo e in passato aveva promosso incentivi per bici elettriche e cargo bike. Dal 9 gennaio al 1° luglio 2025, i cittadini maggiorenni residenti nei comuni elencati nel bando ufficiale disponibile sul sito della Regione, potranno fare richiesta per accedere al contributo.

L’acquisto deve avvenire entro il 1° gennaio 2025 e il contributo può arrivare a coprire fino al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 500 euro per le bici elettriche e 1.000 euro per le cargo bike.

Mentre a Firenze l’iniziativa è diversa e in sostanza permette di guadagnare 20 centesimi per chilometro percorso su itinerari preimpostati utilizzando un mezzo sostenibile. L’incentivo può arrivare ad un massimo di 30 euro al mese.