Bonus bollette: il limite ISEE sale a 15.000 euro

Il caro bollette torna a colpire forte. Infatti, in questi ultimi mesi il costo dell’energia elettrica e del gas è salito a livelli importanti, andando a impattare negativamente sulle bollette, causando non poche difficoltà alle famiglie italiane. La buona notizia è che a quanto pare è ormai quasi certo che il limite ISEE per il bonus bollette è destinato a salire dagli attuali 9.500 euro a 15.000 euro.

Nuova soglia ISEE per il bonus bollette

Ricordiamo che allo stato attuale la soglia ISEE per il bonus bollette è fissata, come detto, a 9.530 euro, mentre per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico il limite è fissato a 20.000 euro. Ma come anticipato, il Governo ha intenzione di aumentare le soglie per ampliare la platea dei beneficiari.

Dunque, la soglia ISEE generale dovrebbe aumentare arrivando a 15.000 euro. Mentre per le famiglie numerose la soglia massima potrebbe arrivare a 30.000 euro. Quindi, se tali misure troveranno conferma, saranno milioni le famiglie che potranno beneficiare del bonus bollette.

Chi potrà beneficiare del bonus bollette?

Se tutte queste ipotesi saranno confermate, per ottenere il bonus sociale bollette nel 2025, sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:

ISEE inferiore alla nuova soglia stabilita

Essere intestatari di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas ad uso domestico

Essere titolari di una fornitura individuale o condominiale

Richiedere l’ISEE aggiornato tramite DSU, ovvero Dichiarazione Sostitutiva Unica

Le agevolazioni saranno riconosciute automaticamente in bolletta a chi soddisfa i criteri di accesso.