Bonus caldaie valido solo per i modelli ibridi. Ecco i dettagli

La normativa europea, in particolare la direttiva Case Green, ha introdotto significative novità nel panorama degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Dal 2025, infatti, è stato eliminato il bonus per la sostituzione delle vecchie caldaie a gas con altre a combustibile fossile. L’unica opzione incentivata è rappresentata dalle caldaie ibride, sistemi che combinano una pompa di calore con una caldaia a condensazione. Questa soluzione permette di ridurre notevolmente il consumo di gas, garantendo un maggiore comfort abitativo e un impatto ambientale inferiore.

Come funziona il bonus casa

Le caldaie ibride possono beneficiare del Bonus casa, che offre una detrazione Irpef del 50%, per la prima casa, o del 36% per le seconde case. Rispetto all’Ecobonus, il Bonus casa presenta il vantaggio di essere più semplice da richiedere: non è necessario inviare alcuna comunicazione all’ENEA. Inoltre, la sostituzione della caldaia consente di usufruire anche del bonus mobili, che permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di nuovi arredi ed elettrodomestici.

I vantaggi delle caldaie ibride

Le caldaie ibride rappresentano una soluzione innovativa e sostenibile per il riscaldamento degli ambienti. Grazie alla combinazione di pompa di calore e caldaia a condensazione, questi sistemi sono in grado di garantire un elevato rendimento energetico e una riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, la possibilità di installare sistemi compatti e poco ingombranti rende le caldaie ibride adatte anche agli edifici storici o vincolati.