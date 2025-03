Bonus casa: l’obbligo di residenza mette a rischio il 50% di detrazione

Il bonus casa, prorogato anche per il 2025, rappresenta un importante incentivo per chi desidera ristrutturare la propria abitazione. Tuttavia, la normativa presenta alcune zone d’ombra, soprattutto per quanto riguarda la determinazione dell’aliquota da applicare in base alla residenza. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza, in quanto la questione sollevata è estremamente importante e richiede un’analisi approfondita.

Il bonus casa e l’obbligo di residenza

Come abbiamo detto, il bonus casa è valido anche per il 2025, sebbene siano state riviste le aliquote che ora sono al 50% per la prima casa e al 36% per la seconda casa.

Una delle questioni più delicate riguarda l’applicazione dell’aliquota del 50%, riservata agli interventi sulla prima casa. La normativa prevede infatti che l’immobile oggetto dei lavori sia adibito ad abitazione principale. Ciò pone un problema nel caso in cui un soggetto acquisti un immobile e, solo dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione, decida di trasferirvi la residenza. In questo scenario, non è chiaro se possa beneficiare dell’aliquota più elevata o se debba accontentarsi del 36%, previsto per le seconde case.

Confedilizia ha sollevato questa criticità, sottolineando come l’incertezza normativa possa disincentivare molti proprietari a intraprendere lavori di ristrutturazione, con conseguenti ripercussioni negative sull’edilizia e sull’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano.

I possibili sviluppi

Per fare chiarezza, Confedilizia ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di fornire un’interpretazione definitiva della norma. L’associazione ha suggerito di fare riferimento a precedenti interpretazioni relative al Superbonus, in cui l’Agenzia aveva adottato un approccio più favorevole ai contribuenti.

L’assenza di un chiarimento definitivo rischia di creare un clima di incertezza e di disincentivare gli investimenti nel settore edilizio. Molti proprietari potrebbero infatti decidere di posticipare i lavori o di rinunciarvi del tutto, preferendo attendere un quadro normativo più stabile.

Dunque, speriamo che nelle prossime settimane si riesca a dare maggiori certezze, altrimenti ci si trova in un limbo che potrebbe creare non pochi problemi.