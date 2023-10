Bonus casalinghe e casalinghi 2023-2024: tutte le informazioni aggiornate e le novità in arrivo

Il bonus casalinghe 2023 è un supporto cruciale per donne e uomini impegnati nelle attività domestiche, un aiuto che molto probabilmente continuerà anche nel 2024. C’è confusione molta confusione tra questa misura importante e altre finalizzate a supportare individui o nuclei famigliari in altri modo, sociali o economici.

Il bonus casalinghe non prevede un assegno di 400 euro o cifre simili. È un beneficio non monetario volto a consentire la formazione e l’acquisizione di nuove competenze. Questa misura si concentra principalmente sulle donne ma include anche, in misura minore, i casalinghi, uomini che svolgono attività domestiche. Scoprite tutto su questo nuovo bonus, chi ne può beneficiare, i requisiti, come richiederlo, lo stato attuale del programma e le materie dei corsi offerti.

Come funziona il Bonus Casalinghe e casalinghi 2023-2024 e le novità

Il bonus casalinghe, regolamentato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, è finanziato da un fondo annuale di 3 milioni di euro, attivo nel 2023 e 2024, destinato a sostenere le casalinghe e casalinghi. Gli enti che erogano i corsi di formazione ricevono finanziamenti compresi tra 100.000 euro e 300.000 euro, con l’obiettivo di creare percorsi di istruzione per i destinatari.

Il beneficio è riservato a coloro che svolgono attività domestiche in modo gratuito, non come impiego retribuito. Gli enti che possono richiedere i finanziamenti includono sia istituzioni pubbliche che organizzazioni private specializzate nella formazione. Le donne sono prioritarie beneficiarie del bonus casalinghe.

I requisiti: iscrizione Inail contro infortuni domestici

I cittadini che desiderano partecipare ai corsi del bonus casalinghe devono soddisfare specifici requisiti. Non è sufficiente svolgere attività casalinghe; bisogna anche essere iscritti all’assicurazione contro gli infortuni domestici presso l’INAIL. Questa copertura deve essere certificata mediante il rilascio di un certificato dall’INAIL e deve rimanere valida per l’intera durata del corso di formazione.

L’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, non costituisce un requisito per il bonus casalinghe 2023. Qualsiasi futuro cambiamento nella misura dovuto al Governo Meloni verrà comunicato attraverso la Legge di Bilancio 2024. Restate aggiornati sulle possibili novità in arrivo.