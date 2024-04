Bonus di 1.049 euro per i figli in età scolare: ecco come funziona

Sta per arrivare un nuovo contributo economico, si tratta del bonus da 1.049 euro destinato ai genitori che hanno figli in età scolare. La grande novità è che non esiste alcun limite relativo all’ISEE.

Come funziona il bonus di 1.049 euro

Il bonus, come detto, può arrivare fino ad un massimo di 1.049 euro ed è pensato per far fronte alle spese che i genitori devono sostenere per i figli. Viene riconosciuto ogni anno, in sede di dichiarazione dei redditi.

Un genitore deve affrontare numerose spese, difficilmente quantificabili, per i propri figli. Basti pensare a cibo, vestiario, scuola, sport e così via. Naturalmente lo Stato non è in grado di aiutare i genitori a far fronte a così tante spese, ma può comunque offrire un aiuto concreto tramite altri canali come le detrazioni.

Bonus 1.049 euro con sconto IRPEF

Il bonus da 1.049 euro si traduce in uno sconto IRPEF e per arrivare a questa cifra bisogna semplicemente sommare il massimo che si può ottenere da ogni singola detrazione che spetta ai figli.

Ad esempio, per coloro che hanno figli piccoli esiste la detrazione del 19% su un massimo di 632 euro per la retta dell’asilo nido. Per chi invece ha figli che studiano dalle elementari fino alla scuola superiore, c’è la detrazione del 19% con un tetto massimo pari a 800 euro per ogni figlio.

Ma non è tutto, si può ottenere una detrazione del 19%, su una spesa massima di 210 euro, per l’attività sportiva del proprio figlio e una detrazione sempre del 19% su una spesa massima di 250 euro, per il trasporto pubblico.

Infine, sono previste detrazioni per le iscrizioni annuali ai conservatori di musica, anche in questo caso parliamo del 19% di detrazione su una spesa massima di 1.000 euro. Stessa percentuale di detrazione vale anche per l’iscrizione all’Università, in merito alla spese sostenute per gli alloggi degli studenti fuori sede.