Bonus elettrodomestici 2025: si va verso il click day?

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il bonus elettrodomestici, una misura pensata appositamente per rinnovare gli apparecchi domestici e, nello stesso tempo, sostenere l’industria europea del settore. Attenzione però, in molti ipotizzano che ci sarà un click day.

Come funziona il bonus elettrodomestici 2025

Il bonus elettrodomestici rappresenta una misura estremamente interessante che prevede un rimborso del 30% sul prezzo d’acquisto che può arrivare fino a 100 euro per tutti i nuclei familiari. Inoltre, per la famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro, il contributo sale fino a un massimo di 200 euro.

- Advertisement -

Da sottolineare che il bonus potrà essere richiesto per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare e il prodotto scelto dovrà essere in classe energetica B o superiore e dovranno essere prodotti in Europa. Contestualmente, è necessario sostituire il vecchio apparecchio in maniera tale da promuovere il corretto processo di smaltimento e riciclo.

Per finanziare questa misura, il Governo ha stanziato 50 milioni di euro.

- Advertisement -

Possibile il click day

Il bonus sarà valido per tutto il 2025 ma occhio alle tempistiche. Le modalità operative saranno definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio con l’introduzione di un sistema di click day.

Dato che i fondi stanziati sono piuttosto contenuti e, come detto, sarà istituito il click day, gli interessati al bonus elettrodomestici 2025 devono restare aggiornati sulle procedure per la richiesta, in quanto il rischio è che i fondi vadano rapidamente in esaurimento.