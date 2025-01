Bonus fotovoltaico 2025: ecco come funziona

Il 2025 rappresenta un anno estremamente interessante dal punto di vista degli incentivi fiscali legati all’installazione di impianti fotovoltaici. Anche nell’ottica di riqualificare il proprio immobile, il bonus fotovoltaico risulta essere particolarmente appetibile.

Fotovoltaico al 50%

Anche nel 2025, il bonus ristrutturazione è la principale opportunità per risparmiare con l’installazione di un impianto fotovoltaico. Si tratta di un incentivo che consente di ottenere una detrazione del 50% su una spesa massima pari a 96.000 euro per l’installazione di impianti fino a 20kw.

Possono accedere alle agevolazioni privati, condomini, enti non commerciali, imprese e professionisti. Il rimborso poi avviene tramite credito d’imposta che viene suddiviso in dieci quote annuali di pari importo. Per le seconde case, invece, la detrazione scende al 36% con un limite di spesa fissato in 48.000 euro.

Come ottenere il bonus fotovoltaico

Per poter beneficiare del bonus fotovoltaico occorre rispettare alcuni paletti. Per prima cosa bisogna effettuare un bonifico parlante. Altro documento imprescindibile è la relazione tecnica che deve essere redatta da un professionista abilitato. Inoltre, è obbligatorio presentare l’APE, ovvero l’attestato di prestazione energetica.

Infine, entro novanta giorni dal completamente dei lavori, bisogna trasmettere la scheda tecnica all’ENEA. Dunque, il bonus fotovoltaico rappresenta un’opportunità davvero molto interessante e da cogliere al volo da coloro i quali vogliono riqualificare il proprio immobile, mettendosi al pari con quanto prevede la famosa direttiva casa green.