Bonus lavastoviglie 2025: ecco come funziona

Arriva il bonus lavastoviglie. Attenzione però, al momento è riservato esclusivamente ai cittadini residenti in Sicilia. Il contributo offre fino a 200 euro per l’acquisto di una lavastoviglie. L’iniziativa, promossa dalla Regione, punta a favorire l’utilizzo di questo elettrodomestico permettendo così di consumare meno acqua

Cos’è il bonus lavastoviglie

Come detto, si tratta di un’agevolazione pensata esclusivamente dalla Regione Sicilia. Sono stati stanziati 196.000 euro e il contributo per ciascun richiedente può essere al massimo di 200 euro, che comunque copre non oltre il 50% della spesa sostenuta.

- Advertisement -

Considerando che i fondi disponibili sono piuttosto limitati, non possiamo escludere che verrà fatto un click day. I requisiti per poter accedere alla misura sono i seguenti:

essere residenti in Sicilia

aver acquistato una lavastoviglie ad uso domestico tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025

non avere condanne penali

Come richiedere il bonus lavastoviglie

Per poter richiedere il bonus lavastoviglie bisogna produrre la seguente documentazione:

- Advertisement -

Fattura d’acquisto quietanzata con allegata la prova del pagamento

Copia della domanda firmata dal richiedente

Documento di riconoscimento

Codice fiscale

IBAN intestato al soggetto richiedente su cui accreditare il contributo

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale che è stato indicato nella domanda.

In definitiva, dunque, il contributo permette di ottenere un risparmio considerevole per l’acquisto di una nuova lavastoviglie. Vedremo se tale iniziativa avrà successo e se sarà approvata anche da altre Regioni italiane in futuro.